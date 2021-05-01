В Бишкеке заявили о 16 милиционерах, пострадавших в конфликте на границе
13:49 01.05.2021 (обновлено: 14:32 01.05.2021)
© Фото : пресс-служба УВД Баткенской областиСотрудники МВД Кыргызстана в приграничной зоне
© Фото : пресс-служба УВД Баткенской области
БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. Ранения во время конфликта на границе с Таджикистаном получили 16 киргизских милиционеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства внутренних дел республики.
"Всего в результате столкновений на кыргызско-таджикской границе получили ранения разной степени тяжести 16 сотрудников ОВД", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, им оказывается "повсеместная беспрерывная и высококвалифицированная медицинская помощь".
"По состоянию на 1 мая в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии проходят лечение 7 сотрудников органов внутренних дел. В Национальном хирургическом центре находятся двое раненных сотрудников органов внутренних дел. В отделении микрохирургии глаза №2 министерства здравоохранения проходит лечение один сотрудник внутренних войск МВД с ранением глаз. Остальные сотрудники милиции, получившие ранения, проводят лечение в территориальных больницах, где также оказывается вся необходимая медицинская помощь", - подчеркнули в ведомстве.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.