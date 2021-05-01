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Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе
Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе
Самая главная ошибка при оказании первой помощи при травмах на природе — это отсутствие попыток оказания первой помощи, сообщил РИА Новости заместитель главного РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T03:12
2021-05-01T09:52
петр давыдов
общество
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Самая главная ошибка при оказании первой помощи при травмах на природе — это отсутствие попыток оказания первой помощи, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.Он отметил, что есть две причины, почему люди не оказывают первую помощь: боязнь за свою личную ответственность и полное неумение, незнание правил оказания первой помощи.По словам врача, отправляясь на природу, стоит взять с собой аптечку."Стандартная аптечка первой помощи имеет определенный список рекомендованных перевязочных материалов, антисептических средств, изделий медицинского назначения и так далее. Это перечень достаточно исчерпывающий для того, чтобы оказывать первую помощь. По большому счету можно воспользоваться рекомендованной для оказания первой помощи аптечкой и на этом проблема со сбором изделий медицинского назначения будет устранена", — рассказал Давыдов.Врач объяснил, что скорую помощь следует вызывать при травмах, острых состояниях, несущих угрозу жизни. "Угрозу жизни несут состояния, связанные с кровотечениями, массивным, обильным кровотечением, которое самостоятельно не останавливается в течение короткого промежутка времени, поэтому эти кровотечения — в первую очередь та самая угроза, которая нами должна быть распознана и устранена. Если у человека наблюдается нарушение сознания, нарушение дыхания, это также служит основанием для вызова бригады скорой медпомощи в экстренной форме", — добавил собеседник агентства.
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петр давыдов, общество

Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе

03:12 01.05.2021 (обновлено: 09:52 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
Люди на Марсовом поле в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Самая главная ошибка при оказании первой помощи при травмах на природе — это отсутствие попыток оказания первой помощи, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.

"Самая главная ошибка — это отсутствие попыток оказания первой помощи. К сожалению, не каждый человек обладает навыками оказания первой помощи", — рассказал Давыдов.

Он отметил, что есть две причины, почему люди не оказывают первую помощь: боязнь за свою личную ответственность и полное неумение, незнание правил оказания первой помощи.
По словам врача, отправляясь на природу, стоит взять с собой аптечку.
"Стандартная аптечка первой помощи имеет определенный список рекомендованных перевязочных материалов, антисептических средств, изделий медицинского назначения и так далее. Это перечень достаточно исчерпывающий для того, чтобы оказывать первую помощь. По большому счету можно воспользоваться рекомендованной для оказания первой помощи аптечкой и на этом проблема со сбором изделий медицинского назначения будет устранена", — рассказал Давыдов.
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Врач объяснил, что скорую помощь следует вызывать при травмах, острых состояниях, несущих угрозу жизни. "Угрозу жизни несут состояния, связанные с кровотечениями, массивным, обильным кровотечением, которое самостоятельно не останавливается в течение короткого промежутка времени, поэтому эти кровотечения — в первую очередь та самая угроза, которая нами должна быть распознана и устранена. Если у человека наблюдается нарушение сознания, нарушение дыхания, это также служит основанием для вызова бригады скорой медпомощи в экстренной форме", — добавил собеседник агентства.
 
Петр ДавыдовОбщество
 
 
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