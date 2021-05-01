В Москве полиция применила оружие против нарушителей, сбивших инспектора
08:34 01.05.2021 (обновлено: 08:39 01.05.2021)
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Полиция в Москве с применением табельного оружия задержала двух мужчин, пытавшихся скрыться на иномарке от правоохранителей и сбивших стража правопорядка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По информации ведомства, около полуночи субботы экипаж ДПС на улице Молодогвардейской обнаружил автомобиль BMW, грубо нарушавший правила дорожного движения. На требования инспекторов остановиться нарушители не реагировали, началась погоня. Информация об этом была передана нарядам полиции.
"Во время преследования наряд ППС (патрульно-постовой службы – ред.) предпринял меры к остановке автомобиля, при этом произошел наезд на полицейского. Он получил травмы ноги. Возникла реальная угроза общественной безопасности, поэтому сотрудники полиции применили табельное оружие", - сказал собеседник полиции.
В результате водитель и пассажир иномарки были задержаны на улице Лобачевского. При этом водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.
В ГУМВД уточнили, что во время применения оружия при задержании никто не пострадал.