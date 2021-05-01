https://ria.ru/20210501/pogonya-1730803200.html

В Москве полиция применила оружие против нарушителей, сбивших инспектора

В Москве полиция применила оружие против нарушителей, сбивших инспектора

Полиция в Москве с применением табельного оружия задержала двух мужчин, пытавшихся скрыться на иномарке от правоохранителей и сбивших стража правопорядка,... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T08:34

2021-05-01T08:34

2021-05-01T08:39

гу мвд россии по г. москве

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Полиция в Москве с применением табельного оружия задержала двух мужчин, пытавшихся скрыться на иномарке от правоохранителей и сбивших стража правопорядка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По информации ведомства, около полуночи субботы экипаж ДПС на улице Молодогвардейской обнаружил автомобиль BMW, грубо нарушавший правила дорожного движения. На требования инспекторов остановиться нарушители не реагировали, началась погоня. Информация об этом была передана нарядам полиции.В результате водитель и пассажир иномарки были задержаны на улице Лобачевского. При этом водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.В ГУМВД уточнили, что во время применения оружия при задержании никто не пострадал.

https://ria.ru/20210322/napadenie-1602300502.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мвд россии по г. москве, москва, происшествия