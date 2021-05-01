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Вильфанд назвал регионы, которых ждет сюрприз на майские праздники
Вильфанд назвал регионы, которых ждет сюрприз на майские праздники
Погода готовит сюрпризы в праздничные дни для жителей северных регионов России, заявил "Парламентской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T03:37
2021-05-01T05:00
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
амурская область
омская область
новосибирская область
краснодарский край
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Погода готовит сюрпризы в праздничные дни для жителей северных регионов России, заявил "Парламентской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, северян ожидают по-настоящему "жаркие" погодные условия для мая на этой территории страны.Синоптик прогнозирует почти летнюю погоду на юге европейской части России, включая Краснодарский край, Черноморское побережье, Крым, Ставрополье и нижнюю Волгу. В этих регионах возможна жара до 24 градусов.Глава Гидрометцентра подчеркнул, что хорошая погода будет и на юге западной Сибири: в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае.Вильфанд отметил, что тепла также следует ждать жителям Приморья, Хабаровского края и Амурской области.В центре европейской России погода очень неустойчивая: 1 мая закончится дождь, 2 мая — потеплеет до 15 градусов выше нуля, 3 мая — ожидаются осадки, гроза и усиление ветра, а 4 мая — похолодает на шесть градусов, заключил синоптик.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, амурская область, омская область, новосибирская область, краснодарский край, алтайский край, томская область, хабаровский край, ставропольский край, приморский край, кемеровская область, общество

Вильфанд назвал регионы, которых ждет сюрприз на майские праздники

03:37 01.05.2021 (обновлено: 05:00 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Погода готовит сюрпризы в праздничные дни для жителей северных регионов России, заявил "Парламентской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, северян ожидают по-настоящему "жаркие" погодные условия для мая на этой территории страны.

"Северянам, можно сказать, повезло. В Ямало-Ненецком автономном округе температура на 10-12 градусов выше нормы. Правда, там нормы очень низкие, и дневные температуры будут в районе нулевой отметки", — пояснил Вильфанд.

Синоптик прогнозирует почти летнюю погоду на юге европейской части России, включая Краснодарский край, Черноморское побережье, Крым, Ставрополье и нижнюю Волгу. В этих регионах возможна жара до 24 градусов.
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Глава Гидрометцентра подчеркнул, что хорошая погода будет и на юге западной Сибири: в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае.

"Там температура тоже будет примерно на 6-8 градусов выше нормы, а в абсолютном значении дневные температуры от плюс 16 до плюс 20 градусов", — уточнил метеоролог.

Вильфанд отметил, что тепла также следует ждать жителям Приморья, Хабаровского края и Амурской области.
В центре европейской России погода очень неустойчивая: 1 мая закончится дождь, 2 мая — потеплеет до 15 градусов выше нуля, 3 мая — ожидаются осадки, гроза и усиление ветра, а 4 мая — похолодает на шесть градусов, заключил синоптик.
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