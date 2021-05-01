https://ria.ru/20210501/pogoda-1730796340.html

Вильфанд назвал регионы, которых ждет сюрприз на майские праздники

Вильфанд назвал регионы, которых ждет сюрприз на майские праздники

Погода готовит сюрпризы в праздничные дни для жителей северных регионов России, заявил "Парламентской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T03:37

2021-05-01T03:37

2021-05-01T05:00

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

амурская область

омская область

новосибирская область

краснодарский край

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Погода готовит сюрпризы в праздничные дни для жителей северных регионов России, заявил "Парламентской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, северян ожидают по-настоящему "жаркие" погодные условия для мая на этой территории страны.Синоптик прогнозирует почти летнюю погоду на юге европейской части России, включая Краснодарский край, Черноморское побережье, Крым, Ставрополье и нижнюю Волгу. В этих регионах возможна жара до 24 градусов.Глава Гидрометцентра подчеркнул, что хорошая погода будет и на юге западной Сибири: в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае.Вильфанд отметил, что тепла также следует ждать жителям Приморья, Хабаровского края и Амурской области.В центре европейской России погода очень неустойчивая: 1 мая закончится дождь, 2 мая — потеплеет до 15 градусов выше нуля, 3 мая — ожидаются осадки, гроза и усиление ветра, а 4 мая — похолодает на шесть градусов, заключил синоптик.

https://ria.ru/20210428/leto-1730331883.html

https://ria.ru/20210427/pogoda-1730076239.html

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