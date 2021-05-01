Вильфанд назвал регионы, которых ждет сюрприз на майские праздники
03:37 01.05.2021 (обновлено: 05:00 01.05.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Погода готовит сюрпризы в праздничные дни для жителей северных регионов России, заявил "Парламентской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, северян ожидают по-настоящему "жаркие" погодные условия для мая на этой территории страны.
"Северянам, можно сказать, повезло. В Ямало-Ненецком автономном округе температура на 10-12 градусов выше нормы. Правда, там нормы очень низкие, и дневные температуры будут в районе нулевой отметки", — пояснил Вильфанд.
Синоптик прогнозирует почти летнюю погоду на юге европейской части России, включая Краснодарский край, Черноморское побережье, Крым, Ставрополье и нижнюю Волгу. В этих регионах возможна жара до 24 градусов.
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Глава Гидрометцентра подчеркнул, что хорошая погода будет и на юге западной Сибири: в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае.
"Там температура тоже будет примерно на 6-8 градусов выше нормы, а в абсолютном значении дневные температуры от плюс 16 до плюс 20 градусов", — уточнил метеоролог.
Вильфанд отметил, что тепла также следует ждать жителям Приморья, Хабаровского края и Амурской области.
В центре европейской России погода очень неустойчивая: 1 мая закончится дождь, 2 мая — потеплеет до 15 градусов выше нуля, 3 мая — ожидаются осадки, гроза и усиление ветра, а 4 мая — похолодает на шесть градусов, заключил синоптик.