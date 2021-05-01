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В Киргизии уточнили число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном
В Киргизии уточнили число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном
Число граждан Киргизии, погибших в конфликте на границе с Таджикистаном, возросло до 33, сообщили журналистам в Минздраве республики. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T12:01
2021-05-01T16:34
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. Число граждан Киргизии, погибших в конфликте на границе с Таджикистаном, возросло до 33, сообщили журналистам в Минздраве республики."Число погибших возросло до 33 человек, пострадали 163", - заявил представитель минздрава.Как ранее заявили в минздраве республики, из зоны конфликта эвакуированы более 27 тысяч киргизстанцев. Многие из них находятся в Лейлекском районе, который оказался отрезанным от остальной республики из-за перекрытия единственной ведущей туда дороги военными Таджикистана, заявили ранее пограничники Киргизии.Позже Минздрав уточнил данные, сообщив, что число погибших граждан Киргизии в конфликте на границе с Таджикистаном возросло до 34.По его словам, из 173 пострадавших 31 человек военные, один медицинский работник, 131 гражданские, по 10 пострадавшим данные уточняются.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире

В Киргизии уточнили число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном

12:01 01.05.2021 (обновлено: 16:34 01.05.2021)
 
© Фото : МВД Кыргызской РеспубликиКыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном
Кыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© Фото : МВД Кыргызской Республики
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БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. Число граждан Киргизии, погибших в конфликте на границе с Таджикистаном, возросло до 33, сообщили журналистам в Минздраве республики.
"Число погибших возросло до 33 человек, пострадали 163", - заявил представитель минздрава.
Как ранее заявили в минздраве республики, из зоны конфликта эвакуированы более 27 тысяч киргизстанцев. Многие из них находятся в Лейлекском районе, который оказался отрезанным от остальной республики из-за перекрытия единственной ведущей туда дороги военными Таджикистана, заявили ранее пограничники Киргизии.
Позже Минздрав уточнил данные, сообщив, что число погибших граждан Киргизии в конфликте на границе с Таджикистаном возросло до 34.
"По данным на 18.30 (15.30 мск, - ред.) общее количество пострадавших составляет 173 человека, 34 человека погибли", - заявил представитель минздрава.
По его словам, из 173 пострадавших 31 человек военные, один медицинский работник, 131 гражданские, по 10 пострадавшим данные уточняются.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
Кыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 02:14
"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
 
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