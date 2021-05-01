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Источник назвал сроки службы крупнейшей в мире подлодки "Дмитрий Донской"
Источник назвал сроки службы крупнейшей в мире подлодки "Дмитрий Донской"
Последняя находящаяся в боевом составе Военно-морского флота РФ атомная подлодка проекта 941 "Дмитрий Донской", являющаяся самой большой действующей субмариной... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T10:28
2021-05-01T10:28
россия
николай евменов
дмитрий донской
севмаш
северодвинск
вмф рф
безопасность
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Последняя находящаяся в боевом составе Военно-морского флота РФ атомная подлодка проекта 941 "Дмитрий Донской", являющаяся самой большой действующей субмариной в мире, прослужит до полной выработки топлива в ядерном реакторе, что произойдет в течение ближайших трех-четырех лет, сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.Как сообщил ранее главком ВМФ Николай Евменов, после закладки в этом году двух новых подлодок класса "Борей-А" - "Князя Потемкина" и "Дмитрия Донского", носящая сейчас имя "Дмитрия Донского" подлодка проекта 941 останется в составе флота как номерная субмарина (ТК-208) и продолжит выполнять задачи испытаний новых систем вооружения и техники.Он пояснил, что "проведение необходимого этому кораблю ремонта с перезагрузкой реактора, а также дальнейшая эксплуатация подлодки оцениваются как излишне затратные и нецелесообразные".Собеседник добавил, что после завершения службы ТК-208, вероятнее всего, будет законсервирована в ожидании утилизации в бухте "Севмша" (города Северодвинск) вместе с однотипными подлодками "Северсталь" и "Архангельск".Атомные подлодки проекта 941 класса "Акула" – являются самыми большими в мире, полное подводное водоизмещение этих субмарин составляет - 49,8 тысяча тонн, длина - 172 метра, ширина - 23,3 метра. Лодки имеют два прочных корпуса и две всплывающих аварийно-спасательных камеры для всего экипажа. Подводные стратегические крейсеры этого проекта могли нести на борту 20 твердотопливных баллистических ракет Р-39.Всего было построено шесть "Акул". "Дмитрий Донской" - головной корабль в серии – был заложен на "Севмаше" 30 июня 1976 года под номером ТК-208, спущен на воду в 1980 году. В 1981 году подлодка принята в боевой состав Северного флота. В 1989 году корабль был поставлен на капитальный ремонт с модернизацией, которые были завершены только в 2002 году. В том же году подлодка получила название "Дмитрий Донской". Начиная с 2004 года использовалась для испытательных пусков новых твердотопливных баллистических ракет "Булава".Три лодки проекта были разделаны на металл в 2005-2009 годах. Еще две подлодки ("Архангельск" и "Северсталь") находятся на данный момент в ожидании утилизации в акватории "Севмаша".Ранее экспертами высказывались предложения переделать оставшиеся три "Акулы" в носители крылатых ракет. По разным оценкам, одна лодка проекта 941 после модернизации могла бы нести в зависимости от выбранного варианта модернизации от 100 до 160 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон".
https://ria.ru/20210328/dyra-1603184912.html
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россия, николай евменов, дмитрий донской, севмаш, северодвинск, вмф рф, безопасность

Источник назвал сроки службы крупнейшей в мире подлодки "Дмитрий Донской"

10:28 01.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Дмитрий Донской"
Подводная лодка Дмитрий Донской - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Последняя находящаяся в боевом составе Военно-морского флота РФ атомная подлодка проекта 941 "Дмитрий Донской", являющаяся самой большой действующей субмариной в мире, прослужит до полной выработки топлива в ядерном реакторе, что произойдет в течение ближайших трех-четырех лет, сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.
Как сообщил ранее главком ВМФ Николай Евменов, после закладки в этом году двух новых подлодок класса "Борей-А" - "Князя Потемкина" и "Дмитрия Донского", носящая сейчас имя "Дмитрия Донского" подлодка проекта 941 останется в составе флота как номерная субмарина (ТК-208) и продолжит выполнять задачи испытаний новых систем вооружения и техники.
"Атомная подлодка стратегического назначения ТК-208 будет оставаться в боевом составе флота до полной выработки топлива в ее ядерном реакторе. Перезагрузка активной зоны реактора субмарины не планируется. По предварительным оценкам, корабль полностью выработает ядерное топливо в течение ближайших трех-четырех лет, после чего будет принято окончательное решение о нахождении его в составе ВМФ", - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что "проведение необходимого этому кораблю ремонта с перезагрузкой реактора, а также дальнейшая эксплуатация подлодки оцениваются как излишне затратные и нецелесообразные".
Собеседник добавил, что после завершения службы ТК-208, вероятнее всего, будет законсервирована в ожидании утилизации в бухте "Севмша" (города Северодвинск) вместе с однотипными подлодками "Северсталь" и "Архангельск".
Атомные подлодки проекта 941 класса "Акула" – являются самыми большими в мире, полное подводное водоизмещение этих субмарин составляет - 49,8 тысяча тонн, длина - 172 метра, ширина - 23,3 метра. Лодки имеют два прочных корпуса и две всплывающих аварийно-спасательных камеры для всего экипажа. Подводные стратегические крейсеры этого проекта могли нести на борту 20 твердотопливных баллистических ракет Р-39.
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Всего было построено шесть "Акул". "Дмитрий Донской" - головной корабль в серии – был заложен на "Севмаше" 30 июня 1976 года под номером ТК-208, спущен на воду в 1980 году. В 1981 году подлодка принята в боевой состав Северного флота. В 1989 году корабль был поставлен на капитальный ремонт с модернизацией, которые были завершены только в 2002 году. В том же году подлодка получила название "Дмитрий Донской". Начиная с 2004 года использовалась для испытательных пусков новых твердотопливных баллистических ракет "Булава".
Три лодки проекта были разделаны на металл в 2005-2009 годах. Еще две подлодки ("Архангельск" и "Северсталь") находятся на данный момент в ожидании утилизации в акватории "Севмаша".
Ранее экспертами высказывались предложения переделать оставшиеся три "Акулы" в носители крылатых ракет. По разным оценкам, одна лодка проекта 941 после модернизации могла бы нести в зависимости от выбранного варианта модернизации от 100 до 160 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон".
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