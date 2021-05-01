https://ria.ru/20210501/piket-1730821369.html

Федерация профсоюзов Белоруссии провела пикет у посольства США

Федерация профсоюзов Белоруссии провела пикет у посольства США

Федерация профсоюзов Белоруссии (ФПБ) в субботу провела массовый пикет возле посольства США в Минске, его участники требовали не возобновлять экономические... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T12:10

2021-05-01T12:10

2021-05-01T12:27

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МИНСК, 1 мая - РИА Новости. Федерация профсоюзов Белоруссии (ФПБ) в субботу провела массовый пикет возле посольства США в Минске, его участники требовали не возобновлять экономические санкции против предприятий республики, передает корреспондент РИА Новости.В пикете, который был приурочен ко Дню труда, приняли участие несколько сотен человек во главе с председателем ФПБ Михаилом Ордой.Участники пикета скандировали "Санкциям - нет!", "Санкциям нет - Байдену наш ответ", "Мир, труд, май", "Руки прочь от Беларуси" и другие лозунги, многие держали плакаты с призывом не возобновлять экономические ограничения против предприятий республики, флаг ФПБ и национальный флаг Белоруссии."Мы приняли обращение в поддержку трудовых коллективов, к которым хотят применить санкции, которые являются незаконными. Мы сегодня здесь для того, чтобы поддержать... наши трудовые права и нашу страну", - сказал Орда.Он также зачитал в мегафон обращение от участников пикета. "Мы, профсоюзы Беларуси и трудовых коллективов, выступаем категорически против возобновления санкций США в отношении предприятий нефтехимического комплекса нашей страны. Эти меры не что иное, как экономическая агрессия и шантаж... Политиками принято решение, которое противоречит международному праву и, по сути, направлено на подрыв экономики суверенного государства", - говорится в обращении.В нем отмечается, что "американские чиновники намеренно закрывают глаза на то, что эти меры могут оставить людей без работы и заработной платы и поставить под угрозу выполнение государством обязательств". "Очевидно, что данное решение руководства США направлено на то, чтобы создать очередной очаг социальной напряжённости и в целом дестабилизировать ситуацию в регионе и таким образом решать свои геополитические амбиции", - говорится в обращении.Как указал Орда, письмо от белорусских профсоюзов будет направлено в администрацию президента США Джо Байдена.США заявили, что с 3 июня возобновляют санкции против белорусских предприятий из-за ситуации с правами человека в республике. Согласно публикации минфина США, санкции касаются девяти ранее включенных в санкционный список компаний нефтехимического сектора: "Белорусского нефтяного торгового дома", "Белнефтехима" и его филиала в США Belneftekhim USA Inc, ОАО "Белшина", ОАО "Гродно Азот", "Завода Химволокно" ОАО "Гродно Азот", ОАО "Лакокраска", ОАО "Нафтан" и ОАО "Полоцк-Стекловолокно". В "Белнефтехиме" по этому поводу заявили, что рассматривают такой шаг как безосновательный и бесперспективный.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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Массовый пикет у посольства США в Минске Федерация профсоюзов Белоруссии проводит пикет у посольства США, требуя отмены санкций 2021-05-01T12:10 true PT0M31S

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