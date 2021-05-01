https://ria.ru/20210501/petarda-1730846096.html
В Париже манифестанты закидали полицию петардами и фейерверками
В Париже манифестанты закидали полицию петардами и фейерверками
Манифестанты на первомайской демонстрации в Париже кидают в полицию петарды и фейерверки, но полицейским удаётся сдерживать толпу, до столкновений пока не... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T16:21
2021-05-01T16:21
2021-05-01T16:21
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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Манифестанты на первомайской демонстрации в Париже кидают в полицию петарды и фейерверки, но полицейским удаётся сдерживать толпу, до столкновений пока не дошло, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.После 14.00 по местному времени традиционная первомайская демонстрация началась в Париже, колонна стартовала с площади Республики.В шествии участвуют представители профсоюзных и молодежных организаций, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "жёлтых жилетов", которые громко распевают "Мы ещё здесь!".В начале шествия манифестанты начали кидать в полицию фейерверки и взрывать в центре колонны петарды, но полицейским удалось сдержать толпу, до столкновений не дошло. Обстановка относительно спокойная.По данным Всеобщей конфедерации труда (CGT), по всей Франции ожидаются около 300 первомайских мероприятий. По оценке французских властей, в демонстрациях примут участие порядка 100 тысяч человек по всей стране.
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Манифестанты кидают петарды в полицию Парижа
Манифестанты кидают петарды в полицию Парижа
2021-05-01T16:21
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РИА Новости
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франция, париж, в мире
ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова.
Манифестанты на первомайской демонстрации в Париже
кидают в полицию петарды и фейерверки, но полицейским удаётся сдерживать толпу, до столкновений пока не дошло, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
После 14.00 по местному времени традиционная первомайская демонстрация началась в Париже, колонна стартовала с площади Республики.
В шествии участвуют представители профсоюзных и молодежных организаций, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "жёлтых жилетов", которые громко распевают "Мы ещё здесь!".
В начале шествия манифестанты начали кидать в полицию фейерверки и взрывать в центре колонны петарды, но полицейским удалось сдержать толпу, до столкновений не дошло. Обстановка относительно спокойная.
По данным Всеобщей конфедерации труда (CGT), по всей Франции
ожидаются около 300 первомайских мероприятий. По оценке французских властей, в демонстрациях примут участие порядка 100 тысяч человек по всей стране.