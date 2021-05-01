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Первомай шагает по стране: праздник на все времена
Первомай шагает по стране: праздник на все времена
День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны — праздник, который отмечают в России 1 мая, известен под несколькими... РИА Новости, 01.05.2021
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россия
день весны и труда в россии и мире
ссср
фото
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День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны — праздник, который отмечают в России 1 мая, известен под несколькими названиями. Как он менялся со временем, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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россия, день весны и труда в россии и мире, ссср, фото, фото

Первомай шагает по стране: праздник на все времена

08:00 01.05.2021 (обновлено: 09:31 01.05.2021)
 
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День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны — праздник, который отмечают в России 1 мая, известен под несколькими названиями. Как он менялся со временем, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Лев Иванов / Перейти в фотобанк

В советское время праздник, традиция отмечать который связана с рабочим движением, чаще всего именовали просто и коротко — Первомай.

Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади
1 из 20

В советское время праздник, традиция отмечать который связана с рабочим движением, чаще всего именовали просто и коротко — Первомай.

© РИА Новости / Лев Иванов
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© МАММ/Виктор Булла

Праздник ведет историю с первого мая 1886 года, когда тысячи трудящихся вышли на улицы Чикаго, требуя восьмичасового рабочего дня.

Демонстрация с большевистскими лозунгами на Марсовом поле (18 апреля 1917 года)
2 из 20

Праздник ведет историю с первого мая 1886 года, когда тысячи трудящихся вышли на улицы Чикаго, требуя восьмичасового рабочего дня.

© МАММ/Виктор Булла
© Фото : МАММ

В Петрограде праздничная сходка впервые состоялась в 1891 году. Очень скоро первое мая стало символом борьбы рабочих за свое будущее.

Празднование Первомая на Дворцовой площади (1 мая 1918 года)
3 из 20

В Петрограде праздничная сходка впервые состоялась в 1891 году. Очень скоро первое мая стало символом борьбы рабочих за свое будущее.

© Фото : МАММ
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Первого мая празднуют они свое пробуждение к свету и знанию, свое объединение в один братский союз для борьбы против всякого угнетения, против всякого произвола, против всякой эксплуатации, за социалистическое устройство общества", — писал Владимир Ленин.

Владимир Ильич Ленин на Красной площади во время первомайской демонстрации 1 мая 1919 года. Фотография из фондов Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС
4 из 20

"Первого мая празднуют они свое пробуждение к свету и знанию, свое объединение в один братский союз для борьбы против всякого угнетения, против всякого произвола, против всякой эксплуатации, за социалистическое устройство общества", — писал Владимир Ленин.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Иван Шагин / Перейти в фотобанк

Характерным элементом празднования Первомая в 1930-е годы были парады физкультурников, призванные пропагандировать занятие спортом.

Физкультурный парад на Красной площади 1 мая 1936 года
5 из 20

Характерным элементом празднования Первомая в 1930-е годы были парады физкультурников, призванные пропагандировать занятие спортом.

© РИА Новости / Иван Шагин
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© РИА Новости / Сметанников / Перейти в фотобанкДети едут на велосипедах во время первомайской демонстрации в Сталинграде.
Дети едут на велосипедах во время первомайской демонстрации в Сталинграде
6 из 20
Дети едут на велосипедах во время первомайской демонстрации в Сталинграде.
© РИА Новости / Сметанников
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© РИА Новости / Давид Шоломович / Перейти в фотобанк

А самой ранней формой празднования Первомая была маевка — собрание революционно настроенных рабочих, как правило, за городом.

Гости из Африки на демонстрации в Международный День солидарности трудящихся. Красная площадь
7 из 20

А самой ранней формой празднования Первомая была маевка — собрание революционно настроенных рабочих, как правило, за городом.

© РИА Новости / Давид Шоломович
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© РИА Новости / Н. Максимов / Перейти в фотобанк

На маевках происходили массовые праздничные гуляния, выступали с политическими речами. Это уже потом Первое мая начали отмечать митингами и демонстрациями.

Участники первомайской демонстрации трудящихся на улице Горького (ныне Тверская) в Москве
8 из 20

На маевках происходили массовые праздничные гуляния, выступали с политическими речами. Это уже потом Первое мая начали отмечать митингами и демонстрациями.

© РИА Новости / Н. Максимов
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© РИА Новости / Давид Шоломович / Перейти в фотобанк

С 1918 года праздник стал официальным и получил название День интернационала. Через десять лет выходные стали длиннее, захватив еще и второе мая.

Празднование Дня международной солидарности трудящихся в Москве. Выступление участников художественной самодеятельности на Красной площади
9 из 20

С 1918 года праздник стал официальным и получил название День интернационала. Через десять лет выходные стали длиннее, захватив еще и второе мая.

© РИА Новости / Давид Шоломович
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© РИА Новости / Николай Максимов / Перейти в фотобанк

В 1956 году была заложена новая первомайская традиция: репортаж о праздничной демонстрации на Красной площади впервые показали по телевидению.

На первомайской демонстрации
10 из 20

В 1956 году была заложена новая первомайская традиция: репортаж о праздничной демонстрации на Красной площади впервые показали по телевидению.

© РИА Новости / Николай Максимов
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© РИА Новости / Первенцев / Перейти в фотобанк

В 1970-м за праздником закрепили новое название — День международной солидарности трудящихся.

Московские улицы в праздничный день. Празднование Дня международной солидарности трудящихся. 1 мая 1970 года
11 из 20

В 1970-м за праздником закрепили новое название — День международной солидарности трудящихся.

© РИА Новости / Первенцев
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© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанк

В годы "развитого социализма" смысловая нагрузка первомайских демонстраций изменилась.

Выступление физкультурников. Первомайская демонстрация в честь Дня международной солидарности трудящихся
12 из 20

В годы "развитого социализма" смысловая нагрузка первомайских демонстраций изменилась.

© РИА Новости / Борис Кауфман
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© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанк

Москвичи на Пушкинской площади во время празднования Первомая, 1980 год.

Юные москвичи на Пушкинской площади в Москве во время празднования Первомая
13 из 20

Москвичи на Пушкинской площади во время празднования Первомая, 1980 год.

© РИА Новости / Валерий Шустов
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© РИА Новости / Борис Елин / Перейти в фотобанк

Первого мая советские люди выражали "солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран" и "с национально-освободительным движением".

Первомайский парад физкультурников на Красной площади
14 из 20

Первого мая советские люди выражали "солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран" и "с национально-освободительным движением".

© РИА Новости / Борис Елин
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© Фото : МАММ/Владимир Соколаев

Эпоха официальных шествий завершилась в 1990 году, но Первомай никуда не делся.

Женщина, спешащая на первомайскую демонстрацию 1 мая 1983
15 из 20

Эпоха официальных шествий завершилась в 1990 году, но Первомай никуда не делся.

© Фото : МАММ/Владимир Соколаев
© Фото : МАММ/Владимир Соколаев

В 1992 году День солидарности трудящихся превратился в Праздник весны и труда.

Очередь за воздушными шариками 1 мая 1984
16 из 20

В 1992 году День солидарности трудящихся превратился в Праздник весны и труда.

© Фото : МАММ/Владимир Соколаев
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

С 2001-го выходной день остался только один — первого мая.

Участники демонстрации в центре города в День международной солидарности трудящихся (1 мая 1987 года)
17 из 20

С 2001-го выходной день остался только один — первого мая.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанк

Праздник весны и труда по-прежнему отмечают демонстрациям и митингами за социальную справедливость.

1 мая 2002 года в День весны и труда члены Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) отметили по традиции массовым шествием и митингом на Театральной площади в Москве, в котором также приняли участие представители левых объединений: Трудовая Москва, Трудовая Россия и др. (1 мая 2002 год)
18 из 20

Праздник весны и труда по-прежнему отмечают демонстрациям и митингами за социальную справедливость.

© РИА Новости / Александр Поляков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В этот день организуют народные гулянья, спортивные марафоны и концерты под открытым небом.

Первомайская демонстрация на Красной площади (1 мая 2017 год)
19 из 20

В этот день организуют народные гулянья, спортивные марафоны и концерты под открытым небом.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Год назад из-за пандемии коронавируса Первомай впервые отмечали в онлайн-формате.

Первомайские демонстрации в городах России (1 мая 2017 год)
20 из 20

Год назад из-за пандемии коронавируса Первомай впервые отмечали в онлайн-формате.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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