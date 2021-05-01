Первомай шагает по стране: праздник на все времена
В советское время праздник, традиция отмечать который связана с рабочим движением, чаще всего именовали просто и коротко — Первомай.
В советское время праздник, традиция отмечать который связана с рабочим движением, чаще всего именовали просто и коротко — Первомай.
Праздник ведет историю с первого мая 1886 года, когда тысячи трудящихся вышли на улицы Чикаго, требуя восьмичасового рабочего дня.
Праздник ведет историю с первого мая 1886 года, когда тысячи трудящихся вышли на улицы Чикаго, требуя восьмичасового рабочего дня.
В Петрограде праздничная сходка впервые состоялась в 1891 году. Очень скоро первое мая стало символом борьбы рабочих за свое будущее.
В Петрограде праздничная сходка впервые состоялась в 1891 году. Очень скоро первое мая стало символом борьбы рабочих за свое будущее.
"Первого мая празднуют они свое пробуждение к свету и знанию, свое объединение в один братский союз для борьбы против всякого угнетения, против всякого произвола, против всякой эксплуатации, за социалистическое устройство общества", — писал Владимир Ленин.
"Первого мая празднуют они свое пробуждение к свету и знанию, свое объединение в один братский союз для борьбы против всякого угнетения, против всякого произвола, против всякой эксплуатации, за социалистическое устройство общества", — писал Владимир Ленин.
Характерным элементом празднования Первомая в 1930-е годы были парады физкультурников, призванные пропагандировать занятие спортом.
Характерным элементом празднования Первомая в 1930-е годы были парады физкультурников, призванные пропагандировать занятие спортом.
А самой ранней формой празднования Первомая была маевка — собрание революционно настроенных рабочих, как правило, за городом.
А самой ранней формой празднования Первомая была маевка — собрание революционно настроенных рабочих, как правило, за городом.
На маевках происходили массовые праздничные гуляния, выступали с политическими речами. Это уже потом Первое мая начали отмечать митингами и демонстрациями.
На маевках происходили массовые праздничные гуляния, выступали с политическими речами. Это уже потом Первое мая начали отмечать митингами и демонстрациями.
С 1918 года праздник стал официальным и получил название День интернационала. Через десять лет выходные стали длиннее, захватив еще и второе мая.
С 1918 года праздник стал официальным и получил название День интернационала. Через десять лет выходные стали длиннее, захватив еще и второе мая.
В 1956 году была заложена новая первомайская традиция: репортаж о праздничной демонстрации на Красной площади впервые показали по телевидению.
В 1956 году была заложена новая первомайская традиция: репортаж о праздничной демонстрации на Красной площади впервые показали по телевидению.
В 1970-м за праздником закрепили новое название — День международной солидарности трудящихся.
В 1970-м за праздником закрепили новое название — День международной солидарности трудящихся.
В годы "развитого социализма" смысловая нагрузка первомайских демонстраций изменилась.
В годы "развитого социализма" смысловая нагрузка первомайских демонстраций изменилась.
Москвичи на Пушкинской площади во время празднования Первомая, 1980 год.
Москвичи на Пушкинской площади во время празднования Первомая, 1980 год.
Первого мая советские люди выражали "солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран" и "с национально-освободительным движением".
Первого мая советские люди выражали "солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран" и "с национально-освободительным движением".
Эпоха официальных шествий завершилась в 1990 году, но Первомай никуда не делся.
Эпоха официальных шествий завершилась в 1990 году, но Первомай никуда не делся.
В 1992 году День солидарности трудящихся превратился в Праздник весны и труда.
В 1992 году День солидарности трудящихся превратился в Праздник весны и труда.
С 2001-го выходной день остался только один — первого мая.
С 2001-го выходной день остался только один — первого мая.
Праздник весны и труда по-прежнему отмечают демонстрациям и митингами за социальную справедливость.
Праздник весны и труда по-прежнему отмечают демонстрациям и митингами за социальную справедливость.
В этот день организуют народные гулянья, спортивные марафоны и концерты под открытым небом.
В этот день организуют народные гулянья, спортивные марафоны и концерты под открытым небом.
Год назад из-за пандемии коронавируса Первомай впервые отмечали в онлайн-формате.
Год назад из-за пандемии коронавируса Первомай впервые отмечали в онлайн-формате.