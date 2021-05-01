https://ria.ru/20210501/pervomay-1730137396.html

Первомай шагает по стране: праздник на все времена

Первомай шагает по стране: праздник на все времена

День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны — праздник, который отмечают в России 1 мая, известен под несколькими... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T08:00

2021-05-01T08:00

2021-05-01T09:31

россия

день весны и труда в россии и мире

ссср

фото

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День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны — праздник, который отмечают в России 1 мая, известен под несколькими названиями. Как он менялся со временем, смотрите в фотоленте Ria.ru.

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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