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В Перми на женщину упала остановка
В Перми на женщину упала остановка
Женщина пострадала в результате падения остановки общественного транспорта во время шквалистого ветра в Перми, сообщил глава городской администрации Алексей... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T13:34
2021-05-01T13:34
2021-05-01T22:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермь
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 1 мая — РИА Новости. Женщина пострадала в результате падения остановки общественного транспорта во время шквалистого ветра в Перми, сообщил глава городской администрации Алексей Демкин в своем Instagram.Он попросил жителей города во время сильного ветра по возможности оставаться дома.Региональное МЧС предупредило жителей Перми и Пермского края об ухудшении погодных условий. По данным специалистов, 1 мая в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермь, пермский край, происшествия