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В Перми на женщину упала остановка

В Перми на женщину упала остановка

Женщина пострадала в результате падения остановки общественного транспорта во время шквалистого ветра в Перми, сообщил глава городской администрации Алексей... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T13:34

2021-05-01T13:34

2021-05-01T22:40

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пермь

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 1 мая — РИА Новости. Женщина пострадала в результате падения остановки общественного транспорта во время шквалистого ветра в Перми, сообщил глава городской администрации Алексей Демкин в своем Instagram.Он попросил жителей города во время сильного ветра по возможности оставаться дома.Региональное МЧС предупредило жителей Перми и Пермского края об ухудшении погодных условий. По данным специалистов, 1 мая в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.

пермь

пермский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермь, пермский край, происшествия