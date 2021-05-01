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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210501/patenty-1730809045.html
СМИ: в США обсуждают возможность нарушения патентов на препараты от COVID
СМИ: в США обсуждают возможность нарушения патентов на препараты от COVID
Торговый представитель США Кэтрин Тай рассматривает возможность поддержать нарушение некоторых патентных прав на препараты против COVID-19, сообщает Washington... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T09:57
2021-05-01T10:44
распространение коронавируса
энтони фаучи
коронавирус covid-19
россия
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Торговый представитель США Кэтрин Тай рассматривает возможность поддержать нарушение некоторых патентных прав на препараты против COVID-19, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.С предложением приостановить действие патентов на такие препараты в прошлом году выдвинули в ВТО Индия и ЮАР, его поддержали почти 60 стран. Администрация Дональда Трампа выступила решительно против, однако недавно Тай вернулась к этому вопросу.По сведениям газеты, торгпред заявила об этом своим коллегам, но пока еще собирает информацию. На прошлой неделе Тай обсуждала этот вопрос с главным инфекционистом Энтони Фаучи, который считает, что подобная мера могла бы ускорить производство вакцин в развивающихся странах.Вместе с тем некоторые сотрудники Министерства торговли опасаются негативных последствий нарушения патентных прав — в частности, того, что соперники США получат американскую интеллектуальную собственность. Как писала Financial Times, фармацевтические компании призвали правительство США не поддерживать приостановку патентов, потому что это якобы может привести к передаче разработанных технологий Китаю и России.
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китай
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энтони фаучи, коронавирус covid-19, россия, китай, сша, в мире

СМИ: в США обсуждают возможность нарушения патентов на препараты от COVID

09:57 01.05.2021 (обновлено: 10:44 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Торговый представитель США Кэтрин Тай рассматривает возможность поддержать нарушение некоторых патентных прав на препараты против COVID-19, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
С предложением приостановить действие патентов на такие препараты в прошлом году выдвинули в ВТО Индия и ЮАР, его поддержали почти 60 стран. Администрация Дональда Трампа выступила решительно против, однако недавно Тай вернулась к этому вопросу.
Пациенты во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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"Немножко не угадали". Ученый раскрыл детали создания вакцин от COVID-19
По сведениям газеты, торгпред заявила об этом своим коллегам, но пока еще собирает информацию. На прошлой неделе Тай обсуждала этот вопрос с главным инфекционистом Энтони Фаучи, который считает, что подобная мера могла бы ускорить производство вакцин в развивающихся странах.
Вместе с тем некоторые сотрудники Министерства торговли опасаются негативных последствий нарушения патентных прав — в частности, того, что соперники США получат американскую интеллектуальную собственность.
Как писала Financial Times, фармацевтические компании призвали правительство США не поддерживать приостановку патентов, потому что это якобы может привести к передаче разработанных технологий Китаю и России.
 
Распространение коронавирусаЭнтони ФаучиКоронавирус COVID-19РоссияКитайСШАВ мире
 
 
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