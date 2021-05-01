https://ria.ru/20210501/paskha-1730867949.html

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция

В Москве в храме Христа Спасителя проходит Пасхальное Богослужение, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-01T23:31

2021-05-01T23:31

2021-05-02T00:00

религия и мировоззрение

пасха

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730869304_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_c19d866c12daa1298d20f3228657e804.jpg

В Москве в храме Христа Спасителя проходит Пасхальное Богослужение, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.Богослужение начинается примерно за полчаса до полуночи. В начале совершается пасхальная полунощница, затем проходит крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!".После крестного хода совершается короткое богослужение — пасхальная заутреня. По ее окончании духовенство переодевается в красное облачение и совершает Божественную литургию.В этом году Пасху, или Воскресение Христово, отмечают в Русской православной церкви 2 мая. В этот день христиане вспоминают воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Пасхальная служба в храме Христа Спасителя LIVE: Пасхальная служба в храме Христа Спасителя 2021-05-01T23:31 true PT180M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, пасха, русская православная церковь