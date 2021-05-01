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Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
В Москве в храме Христа Спасителя проходит Пасхальное Богослужение, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-01T23:31
2021-05-01T23:31
2021-05-02T00:00
религия и мировоззрение
пасха
русская православная церковь
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В Москве в храме Христа Спасителя проходит Пасхальное Богослужение, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.Богослужение начинается примерно за полчаса до полуночи. В начале совершается пасхальная полунощница, затем проходит крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!".После крестного хода совершается короткое богослужение — пасхальная заутреня. По ее окончании духовенство переодевается в красное облачение и совершает Божественную литургию.В этом году Пасху, или Воскресение Христово, отмечают в Русской православной церкви 2 мая. В этот день христиане вспоминают воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
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LIVE: Пасхальная служба в храме Христа Спасителя
LIVE: Пасхальная служба в храме Христа Спасителя
2021-05-01T23:31
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РИА Новости
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видео, пасха, русская православная церковь