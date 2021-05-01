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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210501/paskha-1730785116.html
Священник рассказал, какую пасху из творога выбрать
Священник рассказал, какую пасху из творога выбрать
Покупная творожная масса с изюмом на Пасху ничем не хуже собственноручно приготовленной пасхи, а точнее, это не имеет никакого значения для спасения души... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T08:41
2021-05-01T11:16
религия и мировоззрение
пасха
светлое христово воскресение
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Покупная творожная масса с изюмом на Пасху ничем не хуже собственноручно приготовленной пасхи, а точнее, это не имеет никакого значения для спасения души христианина, заявил РИА Новости практикующий врач скорой помощи, иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сенчуков).Он пояснил, что крашеные яйца христиане едят на Пасху, например, потому, что они символизируют "начало жизни", и потому что именно яйцо подарила ученица Христа Мария Магдалина неверующему императору Тиберию, которое затем само в его руках выкрасилось в красный цвет."Христиане едят куличи, творожные пасхи, но это не обязательно. Допустим, у православных греков нет куличей, у них есть пасхальный пирог с яйцом &lt;…&gt; И пасху можно просто купить, творожную массу, если нет возможности ее сделать. Я лично ее делать сам не умею, поэтому мне либо кто-то ее дарит, либо я просто ее покупаю и ем", — заключил священнослужитель.
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пасха, светлое христово воскресение

Священник рассказал, какую пасху из творога выбрать

08:41 01.05.2021 (обновлено: 11:16 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовТворог
Творог - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Покупная творожная масса с изюмом на Пасху ничем не хуже собственноручно приготовленной пасхи, а точнее, это не имеет никакого значения для спасения души христианина, заявил РИА Новости практикующий врач скорой помощи, иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сенчуков).

"Дело в том, что все эти ритуальные блюда — творожные пасхи, куличи, крашеные яйца — это же символы, это не то чтобы что-то обязательное <…> Обязательно в Бога верить, причащаться и исповедоваться, быть крещеным — это вот обязательно (для верующего. — Прим. ред.). А пища — она, как сказано в Писании, не приближает нас к Богу и не отдаляет от него. Это мы едим как символическую пищу", — рассказал иеромонах Феодорит.

Он пояснил, что крашеные яйца христиане едят на Пасху, например, потому, что они символизируют "начало жизни", и потому что именно яйцо подарила ученица Христа Мария Магдалина неверующему императору Тиберию, которое затем само в его руках выкрасилось в красный цвет.
"Христиане едят куличи, творожные пасхи, но это не обязательно. Допустим, у православных греков нет куличей, у них есть пасхальный пирог с яйцом <…> И пасху можно просто купить, творожную массу, если нет возможности ее сделать. Я лично ее делать сам не умею, поэтому мне либо кто-то ее дарит, либо я просто ее покупаю и ем", — заключил священнослужитель.
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28 апреля, 20:00Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеПасхаСветлое Христово Воскресение
 
 
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