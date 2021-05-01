https://ria.ru/20210501/paskha-1730785116.html

Священник рассказал, какую пасху из творога выбрать

Священник рассказал, какую пасху из творога выбрать

Покупная творожная масса с изюмом на Пасху ничем не хуже собственноручно приготовленной пасхи, а точнее, это не имеет никакого значения для спасения души... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T08:41

2021-05-01T08:41

2021-05-01T11:16

религия и мировоззрение

пасха

светлое христово воскресение

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Покупная творожная масса с изюмом на Пасху ничем не хуже собственноручно приготовленной пасхи, а точнее, это не имеет никакого значения для спасения души христианина, заявил РИА Новости практикующий врач скорой помощи, иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сенчуков).Он пояснил, что крашеные яйца христиане едят на Пасху, например, потому, что они символизируют "начало жизни", и потому что именно яйцо подарила ученица Христа Мария Магдалина неверующему императору Тиберию, которое затем само в его руках выкрасилось в красный цвет."Христиане едят куличи, творожные пасхи, но это не обязательно. Допустим, у православных греков нет куличей, у них есть пасхальный пирог с яйцом <…> И пасху можно просто купить, творожную массу, если нет возможности ее сделать. Я лично ее делать сам не умею, поэтому мне либо кто-то ее дарит, либо я просто ее покупаю и ем", — заключил священнослужитель.

https://ria.ru/20210428/sueta-1730382737.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пасха, светлое христово воскресение