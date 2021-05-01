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На манифестации в Париже полиция применила водометы

На манифестации в Париже полиция применила водометы

Столкновения на первомайской манифестации в Париже возобновились, полиция применила водометы для разгона демонстрантов, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T20:21

2021-05-01T20:21

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жеральд дарманен

франция

париж

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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Столкновения на первомайской манифестации в Париже возобновились, полиция применила водометы для разгона демонстрантов, передаёт корреспондент РИА Новости.Первомайская демонстрация в Париже стартовала после 14:00 (15:00 мск) с площади Республики. В шествии участвуют представители профсоюзных и молодежных организаций, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "желтых жилетов". Началось шествие мирно, однако демонстранты начали кидать в полицейских камни, петарды и фейерверки, правоохранители применили слезоточивый газ. Радикально настроенные хулиганы Black block, примкнувшие к первомайской манифестации, громили банки и били стекла остановок, вспыхнули столкновения, шествие на некоторое время оказалось заблокировано. Спустя два-три часа после начала манифестации беспорядки начали стихать, когда демонстранты дошли до конечной точки маршрута - площади Нации, однако после 18:00 по местному времени (19:00 мск) вспыхнули с новой силой.Сначала столкновения начались между антифашистами и представителями Всеобщей конфедерации труда (CGT), полиция не вмешивалась. Затем толпа радикалов вновь стала провоцировать стражей порядка, забрасывая их камнями и петардами, после чего полиция начала жестко оттеснять их. Для разгона агрессивно настроенных участников правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.Как сообщил глава МВД Жеральд Дарманен, в ходе манифестации задержаны 34 человека.По данным Всеобщей конфедерации труда, в манифестациях во всей Франции приняли участие 150 тысяч человек, в Париже - 25 тысяч.При этом, как сообщает министерство внутренних дел Франции, 106 тысяч участвовали в первомайских демонстрациях по всей стране, 17 тысяч - в Париже.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Водометы для разгона демонстрантов в Париже Париж. Полиция применила водомёты для разгона демонстрантов 2021-05-01T20:21 true PT1M15S

Манифестанты кидают петарды в полицию Парижа Манифестанты кидают петарды в полицию Парижа 2021-05-01T20:21 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жеральд дарманен, франция, париж, в мире