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На манифестации в Париже полиция применила слезоточивый газ

На манифестации в Париже полиция применила слезоточивый газ

Полиция распылила слезоточивый газ на манифестации в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T16:43

2021-05-01T16:43

2021-05-01T17:31

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париж

в мире

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ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости, Анастасия Иванова. Полиция распылила слезоточивый газ на манифестации в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Полиция применила слезоточивый газ и начала оттеснять манифестантов после того, как они в очередной раз стали кидать бутылки, петарды и фейерверки в сотрудников правоохранительных органов.К шествию также присоединились радикально настроенные хулиганы Black block.После 14:00 по местному времени традиционная первомайская демонстрация началась в Париже, колонна стартовала с площади Республики.В шествии участвуют представители профсоюзных и молодежных организаций, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "желтых жилетов", которые громко распевают "Мы еще здесь!".Как передает телеканал BFMTV, за порядком на манифестации следят порядка пяти тысяч полицейских.По данным Всеобщей конфедерации труда (CGT), по всей Франции ожидаются около 300 первомайских мероприятий.По оценке французских властей, в демонстрациях примут участие порядка ста тысяч человек по всей стране.

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Парижская полиция применила слезоточивый газ Полиция распылила слезоточивый газ на манифестации в Париже - корреспондент РИА Новости 2021-05-01T16:43 true PT0M31S

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франция, париж, в мире