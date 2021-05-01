https://ria.ru/20210501/parizh-1730848244.html
На манифестации в Париже полиция применила слезоточивый газ
На манифестации в Париже полиция применила слезоточивый газ
Полиция распылила слезоточивый газ на манифестации в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T16:43
2021-05-01T16:43
2021-05-01T17:31
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730852614_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ee555948abb59927765c214eb7bec18a.jpg
ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости, Анастасия Иванова. Полиция распылила слезоточивый газ на манифестации в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Полиция применила слезоточивый газ и начала оттеснять манифестантов после того, как они в очередной раз стали кидать бутылки, петарды и фейерверки в сотрудников правоохранительных органов.К шествию также присоединились радикально настроенные хулиганы Black block.После 14:00 по местному времени традиционная первомайская демонстрация началась в Париже, колонна стартовала с площади Республики.В шествии участвуют представители профсоюзных и молодежных организаций, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "желтых жилетов", которые громко распевают "Мы еще здесь!".Как передает телеканал BFMTV, за порядком на манифестации следят порядка пяти тысяч полицейских.По данным Всеобщей конфедерации труда (CGT), по всей Франции ожидаются около 300 первомайских мероприятий.По оценке французских властей, в демонстрациях примут участие порядка ста тысяч человек по всей стране.
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730852614_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_5725d973e40fd53f57deec34aaff48a3.jpg
Парижская полиция применила слезоточивый газ
Полиция распылила слезоточивый газ на манифестации в Париже - корреспондент РИА Новости
2021-05-01T16:43
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, париж, в мире
ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости, Анастасия Иванова.
Полиция распылила слезоточивый газ на манифестации в Париже
, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Полиция применила слезоточивый газ и начала оттеснять манифестантов после того, как они в очередной раз стали кидать бутылки, петарды и фейерверки в сотрудников правоохранительных органов.
К шествию также присоединились радикально настроенные хулиганы Black block.
После 14:00 по местному времени традиционная первомайская демонстрация началась в Париже, колонна стартовала с площади Республики.
В шествии участвуют представители профсоюзных и молодежных организаций, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "желтых жилетов", которые громко распевают "Мы еще здесь!".
Как передает телеканал BFMTV, за порядком на манифестации следят порядка пяти тысяч полицейских.
По данным Всеобщей конфедерации труда (CGT), по всей Франции
ожидаются около 300 первомайских мероприятий.
По оценке французских властей, в демонстрациях примут участие порядка ста тысяч человек по всей стране.