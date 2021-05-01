https://ria.ru/20210501/ogon-1730868194.html

Благодатный огонь доставили в Москву

Благодатный огонь доставили в Москву

В Москве приземлился спецборт, который доставил из Израиля Благодатный огонь, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T21:09

2021-05-01T21:09

2021-05-01T21:57

религия и мировоззрение

россия

москва

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Москве приземлился спецборт, который доставил из Израиля Благодатный огонь, сообщил корреспондент РИА Новости.В аэропорту рейс ожидали служители московских храмов, а также представители регионов, куда доставят святыню. Благодатный огонь им передал председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.Святыню привезут на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, а также раздадут в субботу вечером всем желающим в 15 храмах столицы.Благодатный огонь сошел в субботу в иерусалимском храме Гроба Господня. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Появление Благодатного огня в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".Адреса московских храмов, где все желающие могут получить Благодатный огонь:ЦАО:ЮЗАО:ЮАО:САО:СЗАО:ВАО:ЗАО:ЮВАО:СВАО:Новая Москва:

https://ria.ru/20210501/ogon-1730868958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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