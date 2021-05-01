https://ria.ru/20210501/ogon-1730868194.html
Благодатный огонь доставили в Москву
Благодатный огонь доставили в Москву
В Москве приземлился спецборт, который доставил из Израиля Благодатный огонь, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T21:09
2021-05-01T21:09
2021-05-01T21:57
религия и мировоззрение
россия
москва
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Москве приземлился спецборт, который доставил из Израиля Благодатный огонь, сообщил корреспондент РИА Новости.В аэропорту рейс ожидали служители московских храмов, а также представители регионов, куда доставят святыню. Благодатный огонь им передал председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.Святыню привезут на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, а также раздадут в субботу вечером всем желающим в 15 храмах столицы.Благодатный огонь сошел в субботу в иерусалимском храме Гроба Господня. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Появление Благодатного огня в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".Адреса московских храмов, где все желающие могут получить Благодатный огонь:ЦАО:ЮЗАО:ЮАО:САО:СЗАО:ВАО:ЗАО:ЮВАО:СВАО:Новая Москва:
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Прибытие Благодатного огня в Москву
Прибытие Благодатного огня в Москву
2021-05-01T21:09
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РИА Новости
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россия, москва
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Москве приземлился спецборт, который доставил из Израиля Благодатный огонь, сообщил корреспондент РИА Новости.
В аэропорту рейс ожидали служители московских храмов, а также представители регионов, куда доставят святыню. Благодатный огонь им передал председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин
.
Святыню привезут на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, а также раздадут в субботу вечером всем желающим в 15 храмах столицы.
Благодатный огонь сошел в субботу в иерусалимском храме Гроба Господня. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Появление Благодатного огня в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".
Адреса московских храмов, где все желающие могут получить Благодатный огонь:
—Богоявленский кафедральный собор в Елохово (ул. Спартаковская, 15)
—храм Знамения Пресвятой Богородицы в Зарядье (ул. Варварка, 8, стр. 1)
—храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках (ул. Шверника, 17)
—храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево (Литовский б-р, д. 7а)
—храм Живоначальной Троицы в Орехово-Борисово (Каширское шоссе, 61а)
—храм Всех Святых на Соколе (Ленинградский просп., 73а)
—храм Всемилостивого Спаса, патриаршее подворье в Митино (Пятницкое шоссе, 5)
—храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгино (Строгинский б-р, 20)
—храм Преображения Господня на Преображенской площади (Преображенская пл., 9а)
—храм Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках (ул. Кетчерская, 2б)
—храм Георгия Победоносца на Поклонной горе (Парк победы, 3б)
—храм святителя Иова на Можайском шоссе (Можайское шоссе, 56, стр. 1)
—храм Живоначальной Троицы в Карачарово (Рязанский пр., 3)
—храм иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще. (ул. Шереметьевская, 33)
—храм святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, в Московском (Новая Москва, г. Московский, микрорайон 1, д. 50).