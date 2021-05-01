Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210501/ogon-1730868194.html
Благодатный огонь доставили в Москву
Благодатный огонь доставили в Москву
В Москве приземлился спецборт, который доставил из Израиля Благодатный огонь, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T21:09
2021-05-01T21:57
религия и мировоззрение
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730871137_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_aa2d0269a4d0a3d7ef6d32a6bccfe956.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Москве приземлился спецборт, который доставил из Израиля Благодатный огонь, сообщил корреспондент РИА Новости.В аэропорту рейс ожидали служители московских храмов, а также представители регионов, куда доставят святыню. Благодатный огонь им передал председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.Святыню привезут на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, а также раздадут в субботу вечером всем желающим в 15 храмах столицы.Благодатный огонь сошел в субботу в иерусалимском храме Гроба Господня. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Появление Благодатного огня в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".Адреса московских храмов, где все желающие могут получить Благодатный огонь:ЦАО:ЮЗАО:ЮАО:САО:СЗАО:ВАО:ЗАО:ЮВАО:СВАО:Новая Москва:
https://ria.ru/20210501/ogon-1730868958.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Прибытие Благодатного огня в Москву
Прибытие Благодатного огня в Москву
2021-05-01T21:09
true
PT1M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730871137_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_e4ffb4e871a13cf1a0feef5534c4ebae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва

Благодатный огонь доставили в Москву

21:09 01.05.2021 (обновлено: 21:57 01.05.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Москве приземлился спецборт, который доставил из Израиля Благодатный огонь, сообщил корреспондент РИА Новости.
В аэропорту рейс ожидали служители московских храмов, а также представители регионов, куда доставят святыню. Благодатный огонь им передал председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.
Святыню привезут на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, а также раздадут в субботу вечером всем желающим в 15 храмах столицы.
Благодатный огонь сошел в субботу в иерусалимском храме Гроба Господня. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Появление Благодатного огня в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".
Лампада с Благодатным огнем, который должны отправить в Москву - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
Вчера, 21:20Религия и мировоззрение
Якунин рассказал о сложностях доставки Благодатного огня из-за пандемии

Адреса московских храмов, где все желающие могут получить Благодатный огонь:

ЦАО:
  • Богоявленский кафедральный собор в Елохово (ул. Спартаковская, 15)
  • храм Знамения Пресвятой Богородицы в Зарядье (ул. Варварка, 8, стр. 1)
ЮЗАО:
  • храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках (ул. Шверника, 17)
  • храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево (Литовский б-р, д. 7а)
ЮАО:
  • храм Живоначальной Троицы в Орехово-Борисово (Каширское шоссе, 61а)
САО:
  • храм Всех Святых на Соколе (Ленинградский просп., 73а)
СЗАО:
  • храм Всемилостивого Спаса, патриаршее подворье в Митино (Пятницкое шоссе, 5)
  • храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгино (Строгинский б-р, 20)
ВАО:
  • храм Преображения Господня на Преображенской площади (Преображенская пл., 9а)
  • храм Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках (ул. Кетчерская, 2б)
ЗАО:
  • храм Георгия Победоносца на Поклонной горе (Парк победы, 3б)
  • храм святителя Иова на Можайском шоссе (Можайское шоссе, 56, стр. 1)
ЮВАО:
  • храм Живоначальной Троицы в Карачарово (Рязанский пр., 3)
СВАО:
  • храм иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще. (ул. Шереметьевская, 33)
Новая Москва:
  • храм святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, в Московском (Новая Москва, г. Московский, микрорайон 1, д. 50).
 
Религия и мировоззрениеРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Врач рассказал, как правильно одеться на пикник
03:09Источник рассказал, как новый российский модуль пристыкуют к МКС
02:41Вильфанд пообещал москвичам "эксклюзивную" погоду
02:15Названы выплаты, полагающиеся наследникам помимо наследства
02:10Диетолог рассказала, как безопасно выйти из поста
02:03Собянин поздравил россиян с праздником Воскресения Христова
01:43Медведев поздравил россиян с Воскресением Христовым
01:42Сенатор Совфеда Бибикова рассказала, кто имеет право на две пенсии
01:39Названа категория людей, которой запрещен кофе
01:15IT-эксперт рассказал о секретной игре на Android
01:05Умерла обладательница премии "Оскар" Олимпия Дукакис
00:31Мишустин оценил вклад РПЦ в развитие России
00:22Патриарх Кирилл поздравил всех православных с Воскресением Христовым
00:12Частицу Благодатного огня доставили в Главный храм Вооруженных сил России
00:10Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
00:08Православные встречают Воскресение Христово
00:00Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя
23:57В храме Христа Спасителя начался пасхальный крестный ход
23:45В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение
23:18Врач назвал продукты, способные вызывать инсульт
Лента новостейМолния