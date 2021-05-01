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Благодатный огонь доставили в Москву

Благодатный огонь доставили в Москву

Спецборт с Благодатным огнем приземлился в Москве, святыню привезут на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, а также раздадут в субботу вечером всем РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T21:08

2021-05-01T21:08

2021-05-01T21:10

религия и мировоззрение

религия

зарядье

ювао (москва)

фонд андрея первозванного

цао

владимир якунин

москва

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Спецборт с Благодатным огнем приземлился в Москве, святыню привезут на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, а также раздадут в субботу вечером всем желающим в 15 храмах столицы. В аэропорту рейс ожидали служители московских храмов, а также представители регионов, куда доставят святыню. Благодатный огонь им раздал председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин - глава российской делегации, забравшей огонь из Израиля. Святыню сегодня могут забрать все желающие из московских храмов.Адреса храмов, где можно будет получить Благодатный огонь:ЦАО:- Богоявленский кафедральный собор в Елохове (Спартаковская 15)- храм Знамения Пресвятой Богородицы в Зарядье (ул.Варварка, 8, стр. 1)ЮЗАО:- храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках (ул.Шверника, 17)- храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе (Литовский б-р, д.7а)ЮАО:- храм Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове (Каширское шоссе, 61а)САО:- храм Всех Святых на Соколе. (Ленинградский просп., 73А, 125057)СЗАО:- храм Всемилостивого Спаса, патриаршее подворье в Митине (Пятницкое ш., 5)- храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгине (Строгинский б-р, 20)ВАО: - храм Преображения Господня на Преображенской площади (Преображенская пл., 9А)- храм Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках (ул. Кетчерская, 2Б)ЗАО:- храм Георгия Победоносца на Поклонной горе (Парк победы, 3Б)- храм святителя Иова на Можайском шоссе. (Можайское ш., 56, стр. 1)ЮВАО:- храм Живоначальной Троицы в Карачарове. (Рязанский пр., 3)СВАО: - храм иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще. (Шереметьевская ул., 33)Новая Москва:- храм святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Московском (Новая Москва, г. Московский, микрорайон 1, д. 50)

ювао (москва)

цао

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, зарядье, ювао (москва), фонд андрея первозванного, цао, владимир якунин, москва