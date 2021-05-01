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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210501/ogon-1730846654.html
Спецборт с Благодатным огнем вылетел в Москву
Спецборт с Благодатным огнем вылетел в Москву
Спецборт с Благодатным огнем вылетел из израильского аэропорта Бен-Гурион в Москву, святыню доставят в российскую столицу после 20:00. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T16:22
2021-05-01T20:38
религия и мировоззрение
религия
москва
израиль
православие
схождение благодатного огня
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая — РИА Новости. Спецборт с Благодатным огнем вылетел из израильского аэропорта Бен-Гурион в Москву, святыню доставят в российскую столицу после 20:00.Благодатный огонь сошел ранее в субботу в иерусалимском храме Гроба Господня накануне православной Пасхи. Непосредственно в церкви святыню получил российский посол в Израиле Анатолий Викторов. У трапа самолета он отдал лампаду с огнем председателю попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимиру Якунину."При содействии Русской духовной миссии в Иерусалиме мы получили частицу Благодатного огня. Я очень горжусь, что мне как послу удалось выполнить почетную миссию", — сказал Викторов.Традиционной массовой встречи в Москве в этом году не будет из-за противовирусных мер. Однако Благодатный огонь передадут представителям 15 храмов, где его вечером 1 мая смогут забрать все желающие. Кроме того, святыню доставят в 20 российских регионов.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".
https://ria.ru/20210501/ogon-1730839279.html
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израиль
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские дипломаты получили Благодатный огонь
Российская делегация в Израиле получила Благодатный огонь, который будет доставлен в Москву
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религия, москва, израиль, православие, схождение благодатного огня

Спецборт с Благодатным огнем вылетел в Москву

16:22 01.05.2021 (обновлено: 20:38 01.05.2021)
 
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая — РИА Новости. Спецборт с Благодатным огнем вылетел из израильского аэропорта Бен-Гурион в Москву, святыню доставят в российскую столицу после 20:00.
Благодатный огонь сошел ранее в субботу в иерусалимском храме Гроба Господня накануне православной Пасхи. Непосредственно в церкви святыню получил российский посол в Израиле Анатолий Викторов. У трапа самолета он отдал лампаду с огнем председателю попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимиру Якунину.
"При содействии Русской духовной миссии в Иерусалиме мы получили частицу Благодатного огня. Я очень горжусь, что мне как послу удалось выполнить почетную миссию", — сказал Викторов.
Православные верующие c Благодатным огнем в Храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
Вчера, 16:00Религия и мировоззрение
Благодатный огонь из Иерусалима встретили по "российскому сценарию"
Традиционной массовой встречи в Москве в этом году не будет из-за противовирусных мер. Однако Благодатный огонь передадут представителям 15 храмов, где его вечером 1 мая смогут забрать все желающие. Кроме того, святыню доставят в 20 российских регионов.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".
 
Религия и мировоззрениеРелигияМоскваИзраильПравославиеСхождение Благодатного огня
 
 
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