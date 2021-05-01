https://ria.ru/20210501/ogon-1730846654.html

Спецборт с Благодатным огнем вылетел в Москву

Спецборт с Благодатным огнем вылетел в Москву

Спецборт с Благодатным огнем вылетел из израильского аэропорта Бен-Гурион в Москву, святыню доставят в российскую столицу после 20:00. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T16:22

2021-05-01T16:22

2021-05-01T20:38

религия и мировоззрение

религия

москва

израиль

православие

схождение благодатного огня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730849026_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_07f5a002e146d1458f2dc7f5a09f3208.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая — РИА Новости. Спецборт с Благодатным огнем вылетел из израильского аэропорта Бен-Гурион в Москву, святыню доставят в российскую столицу после 20:00.Благодатный огонь сошел ранее в субботу в иерусалимском храме Гроба Господня накануне православной Пасхи. Непосредственно в церкви святыню получил российский посол в Израиле Анатолий Викторов. У трапа самолета он отдал лампаду с огнем председателю попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимиру Якунину."При содействии Русской духовной миссии в Иерусалиме мы получили частицу Благодатного огня. Я очень горжусь, что мне как послу удалось выполнить почетную миссию", — сказал Викторов.Традиционной массовой встречи в Москве в этом году не будет из-за противовирусных мер. Однако Благодатный огонь передадут представителям 15 храмов, где его вечером 1 мая смогут забрать все желающие. Кроме того, святыню доставят в 20 российских регионов.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".

https://ria.ru/20210501/ogon-1730839279.html

москва

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российские дипломаты получили Благодатный огонь Российская делегация в Израиле получила Благодатный огонь, который будет доставлен в Москву 2021-05-01T16:22 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, москва, израиль, православие, схождение благодатного огня