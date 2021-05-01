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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210501/ogon-1730784926.html
В Иерусалиме пройдет церемония Благодатного огня
В Иерусалиме пройдет церемония Благодатного огня
Церемония Благодатного огня пройдет в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу. В главной христианской церкви накануне православной Пасхи соберутся... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T00:20
2021-05-01T00:20
религия и мировоззрение
россия
русская православная церковь
владимир якунин
иркутск
грузия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Церемония Благодатного огня пройдет в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу. В главной христианской церкви накануне православной Пасхи соберутся около 2,5 тысяч верующих; в Москву святыню доставит делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП).Благодатный огонь считается святыней для верующих, а его появление, несмотря на регулярность, называют чудом. Он загорается в иерусалимском храме Гроба Господня ежегодно в Великую субботу - накануне празднования православными Воскресения Христова.Огонь зажигается во время литании - особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Он трижды обходит крестным ходом Кувуклию - часовню над гробом Христа, которая находится в центре главного храма христианства. А затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня.В этом году церемония пройдет с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В отличие от прошлого года в церковь Воскресения Христова (Гроба Господня) верующих пустят. Правда, непосредственно в храме святыню получат местные жители. Израиль начнет принимать иностранных граждан, причем только вакцинированных, лишь с середины мая.Тем не менее, Благодатный огонь смогут получить официальные представители других государств. Они же передадут святыню делегациям из своих стран."Несмотря на то, что аэропорт (имени Бен Гуриона) до сих пор закрыт для иностранцев из-за ограничений по коронавирусу, этом году году Израиль разрешит делегациям из 11 стран... получить святой огонь в Иерусалиме и доставить его домой. Эти страны - Кипр, Болгария, Белоруссия, Молдавия, Украина, Россия, Румыния, Греция, Грузия, Польша и Казахстан", - заявила журналистам директор департамента мировых религий в израильском МИД Шарон Регев.Благодатный огонь получит и делегация ФАП. Его доставят в Москву спецбортом и привезут на пасхальное патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя. Традиционной массовой встречи в аэропорту в этом году не будет.Кроме того, святыню развезут по 15 храмам Москвы. Все желающие могут забрать огонь оттуда уже 1 мая примерно с 20:30. "Мы рады, что в этом году верующие в регионах смогут получить частичку Благодатного огня практически сразу после его доставки в Москву. Надеемся, что пасхальная весть из Иерусалима порадует наших граждан и поможет преодолеть временные трудности, с которыми Россия, как и весь мир, столкнулась в период пандемии", - отметил председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин.В частности, святыню доставят к Пасхе (отмечается в этом году православными 2 мая) и в ближайшие последующие дни в Сибирь, на Дальний Восток, Камчатку, Ямал. Среди городов, в которые огонь отправится в первую очередь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Сыктывкар, Новосибирск, Кемерово, Мурманск, Саранск, Бийск, Ульяновск, Белгород, Воронеж, Нижний, Новгород, Архангельск, Казань, Иркутск, Киров, Калуга, Ярославль, Тверь.Из некоторых регионов в Москву прибудут специальные чартерные рейсы, которые доставят Благодатный огонь на Пасхальное богослужение в столицы этих регионов. А в ряд регионов Благодатный огонь доставят регулярными рейсами авиакомпаний. "Для этого получаются все необходимые согласования на провоз Благодатно огня в специальных лампадах", - заверили в ФАП.В регионы, располагающиеся близко к Москве, Благодатный огонь доставляется автотранспортом.Информацию о храмах, в которые будет доставлен огонь и в которых он в течение некоторого времени будет храниться, необходимо уточнять в епархиях Русской православной церкви.
https://ria.ru/20210428/ogon-1730359229.html
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россия, русская православная церковь, владимир якунин, иркутск, грузия

В Иерусалиме пройдет церемония Благодатного огня

00:20 01.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВерующие у храма Гроба Господня, где празднуется схождение Благодатного огня. 27 апреля 2019
Верующие у храма Гроба Господня, где празднуется схождение Благодатного огня. 27 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Церемония Благодатного огня пройдет в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу. В главной христианской церкви накануне православной Пасхи соберутся около 2,5 тысяч верующих; в Москву святыню доставит делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП).
Благодатный огонь считается святыней для верующих, а его появление, несмотря на регулярность, называют чудом. Он загорается в иерусалимском храме Гроба Господня ежегодно в Великую субботу - накануне празднования православными Воскресения Христова.
Огонь зажигается во время литании - особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Он трижды обходит крестным ходом Кувуклию - часовню над гробом Христа, которая находится в центре главного храма христианства. А затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня.
В этом году церемония пройдет с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В отличие от прошлого года в церковь Воскресения Христова (Гроба Господня) верующих пустят. Правда, непосредственно в храме святыню получат местные жители. Израиль начнет принимать иностранных граждан, причем только вакцинированных, лишь с середины мая.
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За Благодатным огнем прилетят 11 самолетов
Тем не менее, Благодатный огонь смогут получить официальные представители других государств. Они же передадут святыню делегациям из своих стран.
"Несмотря на то, что аэропорт (имени Бен Гуриона) до сих пор закрыт для иностранцев из-за ограничений по коронавирусу, этом году году Израиль разрешит делегациям из 11 стран... получить святой огонь в Иерусалиме и доставить его домой. Эти страны - Кипр, Болгария, Белоруссия, Молдавия, Украина, Россия, Румыния, Греция, Грузия, Польша и Казахстан", - заявила журналистам директор департамента мировых религий в израильском МИД Шарон Регев.
Благодатный огонь получит и делегация ФАП. Его доставят в Москву спецбортом и привезут на пасхальное патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя. Традиционной массовой встречи в аэропорту в этом году не будет.
Кроме того, святыню развезут по 15 храмам Москвы. Все желающие могут забрать огонь оттуда уже 1 мая примерно с 20:30.
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Благодатный огонь раздадут в 15 храмах Москвы
"Мы рады, что в этом году верующие в регионах смогут получить частичку Благодатного огня практически сразу после его доставки в Москву. Надеемся, что пасхальная весть из Иерусалима порадует наших граждан и поможет преодолеть временные трудности, с которыми Россия, как и весь мир, столкнулась в период пандемии", - отметил председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин.
В частности, святыню доставят к Пасхе (отмечается в этом году православными 2 мая) и в ближайшие последующие дни в Сибирь, на Дальний Восток, Камчатку, Ямал. Среди городов, в которые огонь отправится в первую очередь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Сыктывкар, Новосибирск, Кемерово, Мурманск, Саранск, Бийск, Ульяновск, Белгород, Воронеж, Нижний, Новгород, Архангельск, Казань, Иркутск, Киров, Калуга, Ярославль, Тверь.
Из некоторых регионов в Москву прибудут специальные чартерные рейсы, которые доставят Благодатный огонь на Пасхальное богослужение в столицы этих регионов. А в ряд регионов Благодатный огонь доставят регулярными рейсами авиакомпаний. "Для этого получаются все необходимые согласования на провоз Благодатно огня в специальных лампадах", - заверили в ФАП.
В регионы, располагающиеся близко к Москве, Благодатный огонь доставляется автотранспортом.
Информацию о храмах, в которые будет доставлен огонь и в которых он в течение некоторого времени будет храниться, необходимо уточнять в епархиях Русской православной церкви.
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Главную пасхальную святыню все же доставят в Россию. Но не всем верующим
 
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