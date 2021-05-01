Силовики обстреляли окраины Горловки из минометов, заявили в ДНР
19:39 01.05.2021 (обновлено: 20:03 01.05.2021)
© РИА НовостиОкраины Горловки и Донецка после обстрела
© РИА Новости
ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из миномета окраины Горловки, которая находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Уточняется, что всего было выпущено десять мин калибра 82 миллиметра.
26 апреля, 08:00Единство русских — вернуть Донбассу Украину
Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам.
До начала конфликта в городе жили около 250 тысяч человек.
В свою очередь, замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин не исключил, что Киев устроит огневые провокации на донецком и мариупольском направлениях во время празднования Пасхи. По его словам, разведка зафиксировала подвоз боеприпасов на позиции силовиков на автомобилях с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.
10 апреля, 08:00Какая Украина нам не нужна
В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, которые полностью запрещают ведение огня, размещение вооружений в населенных пунктах и вблизи них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия.
Несмотря на это, между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
По последним данным ООН, жертвами конфликта, который продолжается с 2014 года, стали около 13 тысяч человек.