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Силовики обстреляли окраины Горловки из минометов, заявили в ДНР
Силовики обстреляли окраины Горловки из минометов, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли из миномета окраины Горловки, которая находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T19:39
2021-05-01T20:03
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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из миномета окраины Горловки, которая находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Уточняется, что всего было выпущено десять мин калибра 82 миллиметра.Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам.До начала конфликта в городе жили около 250 тысяч человек.В свою очередь, замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин не исключил, что Киев устроит огневые провокации на донецком и мариупольском направлениях во время празднования Пасхи. По его словам, разведка зафиксировала подвоз боеприпасов на позиции силовиков на автомобилях с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, которые полностью запрещают ведение огня, размещение вооружений в населенных пунктах и вблизи них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия.Несмотря на это, между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.По последним данным ООН, жертвами конфликта, который продолжается с 2014 года, стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
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сцкк, стирол, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

Силовики обстреляли окраины Горловки из минометов, заявили в ДНР

19:39 01.05.2021 (обновлено: 20:03 01.05.2021)
 
© РИА НовостиОкраины Горловки и Донецка после обстрела
Окраины Горловки и Донецка после обстрела - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из миномета окраины Горловки, которая находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Уточняется, что всего было выпущено десять мин калибра 82 миллиметра.
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Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам.
До начала конфликта в городе жили около 250 тысяч человек.
В свою очередь, замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин не исключил, что Киев устроит огневые провокации на донецком и мариупольском направлениях во время празднования Пасхи. По его словам, разведка зафиксировала подвоз боеприпасов на позиции силовиков на автомобилях с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.
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В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, которые полностью запрещают ведение огня, размещение вооружений в населенных пунктах и вблизи них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия.
Несмотря на это, между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
По последним данным ООН, жертвами конфликта, который продолжается с 2014 года, стали около 13 тысяч человек.
 
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