https://ria.ru/20210501/obstrel-1730862201.html

Силовики обстреляли окраины Горловки из минометов, заявили в ДНР

Силовики обстреляли окраины Горловки из минометов, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли из миномета окраины Горловки, которая находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T19:39

2021-05-01T19:39

2021-05-01T20:03

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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из миномета окраины Горловки, которая находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Уточняется, что всего было выпущено десять мин калибра 82 миллиметра.Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам.До начала конфликта в городе жили около 250 тысяч человек.В свою очередь, замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин не исключил, что Киев устроит огневые провокации на донецком и мариупольском направлениях во время празднования Пасхи. По его словам, разведка зафиксировала подвоз боеприпасов на позиции силовиков на автомобилях с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, которые полностью запрещают ведение огня, размещение вооружений в населенных пунктах и вблизи них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия.Несмотря на это, между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.По последним данным ООН, жертвами конфликта, который продолжается с 2014 года, стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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