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В ДНР обвинили Украину в минометном обстреле северной окраины Донецка
В ДНР обвинили Украину в минометном обстреле северной окраины Донецка
Украинские силовики обстреляли северную окраину Донецка, выпустив по ней 20 мин, сообщили в субботу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T08:49
2021-05-01T08:49
2021-05-01T08:49
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли северную окраину Донецка, выпустив по ней 20 мин, сообщили в субботу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ране в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, украина, безопасность, в мире