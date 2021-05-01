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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210501/nagrada-1730846410.html
В Саранске дочь красноармейца получила награду отца спустя 77 лет
В Саранске дочь красноармейца получила награду отца спустя 77 лет
В Саранске дочери красноармейца Ибрагима Богданова, героически погибшего в Великую Отечественную войну, вручили удостоверение к ордену отца, сообщили в... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T16:22
2021-05-01T17:22
хорошие новости
центральный военный округ
великая отечественная война (1941-1945)
саранск
общество
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САМАРА, 1 мая — РИА Новости. В Саранске дочери красноармейца Ибрагима Богданова, героически погибшего в Великую Отечественную войну, вручили удостоверение к ордену отца, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.Богданов был убит в неравном бою 13 сентября 1944 года на Первом Украинском фронте.За проявленное мужество, отвагу, за стойкость в бою при отражении контратак противника его посмертно представили к ордену "Отечественная война" I степени, но награда так и осталась неврученной.Историческую справедливость восстановили спустя 77 лет, военный комиссариат республики передал удостоверение дочери Богданова — Манире Ибрагимовне Бахтияровой."В наградном листе написано: Богданов Ибрагим Халимович проявил себя в боях на высоте 662. Будучи в обороне, на его станковый пулемет наседали немецкие солдаты. Наводчик товарищ Богданов подпускал атакующих на близкое расстояние и в упор их расстреливал. После отражения этой атаки товарищ Богданов перевел огонь по наступающему противнику на левом фланге. Отбивая атаку за атакой, товарищ Богданов уничтожал и рассеивал наступающих гитлеровцев. Скоро товарища Богданова ранило, перед фронтом обстрела станкового пулемета лежало до 35 гитлеровских солдат и офицеров. Будучи раненым, увидев группу немцев, обходящих его огневую точку, товарищ Богданов забросал их гранатами. В этой неравной схватке, проявляя мужество и героизм, товарищ Богданов, рискуя собственной жизнью, набросился на врага и в рукопашной схватке был убит. Товарищ Богданов с честью отдал свою жизнь за победу над врагом", — сказано в релизе.
https://ria.ru/20210430/medal-1730711480.html
https://ria.ru/20200805/1575414917.html
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центральный военный округ, великая отечественная война (1941-1945), саранск, общество

В Саранске дочь красноармейца получила награду отца спустя 77 лет

16:22 01.05.2021 (обновлено: 17:22 01.05.2021)
 
Читать ria.ru в
САМАРА, 1 мая — РИА Новости. В Саранске дочери красноармейца Ибрагима Богданова, героически погибшего в Великую Отечественную войну, вручили удостоверение к ордену отца, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Богданов был убит в неравном бою 13 сентября 1944 года на Первом Украинском фронте.
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За проявленное мужество, отвагу, за стойкость в бою при отражении контратак противника его посмертно представили к ордену "Отечественная война" I степени, но награда так и осталась неврученной.
Историческую справедливость восстановили спустя 77 лет, военный комиссариат республики передал удостоверение дочери Богданова — Манире Ибрагимовне Бахтияровой.
"В наградном листе написано: Богданов Ибрагим Халимович проявил себя в боях на высоте 662. Будучи в обороне, на его станковый пулемет наседали немецкие солдаты. Наводчик товарищ Богданов подпускал атакующих на близкое расстояние и в упор их расстреливал. После отражения этой атаки товарищ Богданов перевел огонь по наступающему противнику на левом фланге. Отбивая атаку за атакой, товарищ Богданов уничтожал и рассеивал наступающих гитлеровцев. Скоро товарища Богданова ранило, перед фронтом обстрела станкового пулемета лежало до 35 гитлеровских солдат и офицеров. Будучи раненым, увидев группу немцев, обходящих его огневую точку, товарищ Богданов забросал их гранатами. В этой неравной схватке, проявляя мужество и героизм, товарищ Богданов, рискуя собственной жизнью, набросился на врага и в рукопашной схватке был убит. Товарищ Богданов с честью отдал свою жизнь за победу над врагом", — сказано в релизе.
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Хорошие новостиЦентральный военный округВеликая Отечественная война (1941-1945)СаранскОбщество
 
 
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