https://ria.ru/20210501/nagrada-1730846410.html

В Саранске дочь красноармейца получила награду отца спустя 77 лет

В Саранске дочь красноармейца получила награду отца спустя 77 лет

В Саранске дочери красноармейца Ибрагима Богданова, героически погибшего в Великую Отечественную войну, вручили удостоверение к ордену отца, сообщили в... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T16:22

2021-05-01T16:22

2021-05-01T17:22

хорошие новости

центральный военный округ

великая отечественная война (1941-1945)

саранск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730845567_0:0:3606:2028_1920x0_80_0_0_7a55abaed33c03ee2196c2e51d6282ec.jpg

САМАРА, 1 мая — РИА Новости. В Саранске дочери красноармейца Ибрагима Богданова, героически погибшего в Великую Отечественную войну, вручили удостоверение к ордену отца, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.Богданов был убит в неравном бою 13 сентября 1944 года на Первом Украинском фронте.За проявленное мужество, отвагу, за стойкость в бою при отражении контратак противника его посмертно представили к ордену "Отечественная война" I степени, но награда так и осталась неврученной.Историческую справедливость восстановили спустя 77 лет, военный комиссариат республики передал удостоверение дочери Богданова — Манире Ибрагимовне Бахтияровой."В наградном листе написано: Богданов Ибрагим Халимович проявил себя в боях на высоте 662. Будучи в обороне, на его станковый пулемет наседали немецкие солдаты. Наводчик товарищ Богданов подпускал атакующих на близкое расстояние и в упор их расстреливал. После отражения этой атаки товарищ Богданов перевел огонь по наступающему противнику на левом фланге. Отбивая атаку за атакой, товарищ Богданов уничтожал и рассеивал наступающих гитлеровцев. Скоро товарища Богданова ранило, перед фронтом обстрела станкового пулемета лежало до 35 гитлеровских солдат и офицеров. Будучи раненым, увидев группу немцев, обходящих его огневую точку, товарищ Богданов забросал их гранатами. В этой неравной схватке, проявляя мужество и героизм, товарищ Богданов, рискуя собственной жизнью, набросился на врага и в рукопашной схватке был убит. Товарищ Богданов с честью отдал свою жизнь за победу над врагом", — сказано в релизе.

https://ria.ru/20210430/medal-1730711480.html

https://ria.ru/20200805/1575414917.html

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный военный округ, великая отечественная война (1941-1945), саранск, общество