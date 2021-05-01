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"Завидуйте!" Мясников объяснил, почему ему "можно все"
"Завидуйте!" Мясников объяснил, почему ему "можно все"
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал себя примером для зрителей и посоветовал россиянам начать закаляться. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T12:40
2021-05-01T13:34
александр мясников (врач)
россия
здоровье
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал себя примером для зрителей и посоветовал россиянам начать закаляться."Гипертония? Есть у меня гипертония. Холестерин? Он у меня с тридцати лет повышен. Подагра вот уже лет двадцать, наверное. Сахар… И что? Мне нельзя в баню? Мне нельзя обливаться? Мне все можно", — рассказал он.После этого ведущий продемонстрировал, как закаляться с помощью ведра ледяной воды."Все делайте так. Завидуйте! Вот у меня кровь бурлит, мне хорошо и вообще не холодно", — заключил медик.В конце программы Мясников посоветовал россиянам закаляться и чаще путешествовать.
https://ria.ru/20210428/voda-1730233836.html
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александр мясников (врач), россия, здоровье, здоровье - общество, общество

"Завидуйте!" Мясников объяснил, почему ему "можно все"

12:40 01.05.2021 (обновлено: 13:34 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал себя примером для зрителей и посоветовал россиянам начать закаляться.
"Гипертония? Есть у меня гипертония. Холестерин? Он у меня с тридцати лет повышен. Подагра вот уже лет двадцать, наверное. Сахар… И что? Мне нельзя в баню? Мне нельзя обливаться? Мне все можно", — рассказал он.
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После этого ведущий продемонстрировал, как закаляться с помощью ведра ледяной воды.
"Все делайте так. Завидуйте! Вот у меня кровь бурлит, мне хорошо и вообще не холодно", — заключил медик.
В конце программы Мясников посоветовал россиянам закаляться и чаще путешествовать.
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