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"Завидуйте!" Мясников объяснил, почему ему "можно все"
"Завидуйте!" Мясников объяснил, почему ему "можно все"
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал себя примером для зрителей и посоветовал россиянам начать закаляться. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T12:40
2021-05-01T12:40
2021-05-01T13:34
александр мясников (врач)
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здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал себя примером для зрителей и посоветовал россиянам начать закаляться."Гипертония? Есть у меня гипертония. Холестерин? Он у меня с тридцати лет повышен. Подагра вот уже лет двадцать, наверное. Сахар… И что? Мне нельзя в баню? Мне нельзя обливаться? Мне все можно", — рассказал он.После этого ведущий продемонстрировал, как закаляться с помощью ведра ледяной воды."Все делайте так. Завидуйте! Вот у меня кровь бурлит, мне хорошо и вообще не холодно", — заключил медик.В конце программы Мясников посоветовал россиянам закаляться и чаще путешествовать.
https://ria.ru/20210428/voda-1730233836.html
https://ria.ru/20210109/zakalka-1592357183.html
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александр мясников (врач), россия, здоровье, здоровье - общество, общество