https://ria.ru/20210501/myasnikov-1730824221.html

"Завидуйте!" Мясников объяснил, почему ему "можно все"

"Завидуйте!" Мясников объяснил, почему ему "можно все"

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал себя примером для зрителей и посоветовал россиянам начать закаляться. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T12:40

2021-05-01T12:40

2021-05-01T13:34

александр мясников (врач)

россия

здоровье

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_0:212:2925:1857_1920x0_80_0_0_a1060599905d05b6715040f9b2aa2210.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал себя примером для зрителей и посоветовал россиянам начать закаляться."Гипертония? Есть у меня гипертония. Холестерин? Он у меня с тридцати лет повышен. Подагра вот уже лет двадцать, наверное. Сахар… И что? Мне нельзя в баню? Мне нельзя обливаться? Мне все можно", — рассказал он.После этого ведущий продемонстрировал, как закаляться с помощью ведра ледяной воды."Все делайте так. Завидуйте! Вот у меня кровь бурлит, мне хорошо и вообще не холодно", — заключил медик.В конце программы Мясников посоветовал россиянам закаляться и чаще путешествовать.

https://ria.ru/20210428/voda-1730233836.html

https://ria.ru/20210109/zakalka-1592357183.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), россия, здоровье, здоровье - общество, общество