https://ria.ru/20210501/moskva-1730868660.html

Собянин сообщил о росте числа заразившихся COVID-19 в Москве

Собянин сообщил о росте числа заразившихся COVID-19 в Москве

В Москве наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но ситуация не критическая, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T21:14

2021-05-01T21:14

2021-05-01T21:55

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Москве наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но ситуация не критическая, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Он напомнил, что власти города отказались от массовых мероприятий — первомайской демонстрации, фестивалей, акцию "Бессмертный полк" перенесли на другую дату.Московское управление Роспотребнадзора 29 апреля сообщило, что заболеваемость COVID-19 в столице превышает средние показатели по стране. В ведомстве напомнили о сохраняющихся рисках и призвали граждан "ограничить посещение массовых мероприятий" в длительные майские выходные. В управлении предупредили, что с 1 по 10 мая усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер.Первые десять дней мая, согласно указу Владимира Путина, будут нерабочими. Как отмечается в документе, это сделано для сокращения распространения коронавируса.По утренним данным оперштаба, за сутки в Москве выявили 3208 новых случаев COVID-19. В столице с конца января до конца апреля не фиксировали более трех тысяч новых заболевших в сутки.

https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730471382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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