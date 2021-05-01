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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210501/moskva-1730868660.html
Собянин сообщил о росте числа заразившихся COVID-19 в Москве
Собянин сообщил о росте числа заразившихся COVID-19 в Москве
В Москве наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но ситуация не критическая, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T21:14
2021-05-01T21:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Москве наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но ситуация не критическая, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Он напомнил, что власти города отказались от массовых мероприятий — первомайской демонстрации, фестивалей, акцию "Бессмертный полк" перенесли на другую дату.Московское управление Роспотребнадзора 29 апреля сообщило, что заболеваемость COVID-19 в столице превышает средние показатели по стране. В ведомстве напомнили о сохраняющихся рисках и призвали граждан "ограничить посещение массовых мероприятий" в длительные майские выходные. В управлении предупредили, что с 1 по 10 мая усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер.Первые десять дней мая, согласно указу Владимира Путина, будут нерабочими. Как отмечается в документе, это сделано для сокращения распространения коронавируса.По утренним данным оперштаба, за сутки в Москве выявили 3208 новых случаев COVID-19. В столице с конца января до конца апреля не фиксировали более трех тысяч новых заболевших в сутки.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин сообщил о росте числа заразившихся COVID-19 в Москве

21:14 01.05.2021 (обновлено: 21:55 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры на эскалаторе станции метро "Парк Культуры" московского метрополитена
Пассажиры на эскалаторе станции метро Парк Культуры московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Москве наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но ситуация не критическая, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Он напомнил, что власти города отказались от массовых мероприятий — первомайской демонстрации, фестивалей, акцию "Бессмертный полк" перенесли на другую дату.
"Но тем не менее весь общепит, торговля, парки — они будут работать, поэтому можно спокойно гулять, отдыхать. Но при этом надо понимать: ситуация не критическая в Москве, но тем не менее мы видим рост заболеваемости, поэтому надо беречься. И максимально стараться в этот период времени не контактировать лишний раз, а предоставленные президентом выходные дни посвятить даче, своим близким".
Мэр Москвы Сергей Собянин
Сергей Собянин
мэр Москвы
Московское управление Роспотребнадзора 29 апреля сообщило, что заболеваемость COVID-19 в столице превышает средние показатели по стране. В ведомстве напомнили о сохраняющихся рисках и призвали граждан "ограничить посещение массовых мероприятий" в длительные майские выходные. В управлении предупредили, что с 1 по 10 мая усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер.
Первые десять дней мая, согласно указу Владимира Путина, будут нерабочими. Как отмечается в документе, это сделано для сокращения распространения коронавируса.
По утренним данным оперштаба, за сутки в Москве выявили 3208 новых случаев COVID-19. В столице с конца января до конца апреля не фиксировали более трех тысяч новых заболевших в сутки.
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