Собянин сообщил о росте числа заразившихся COVID-19 в Москве
21:14 01.05.2021 (обновлено: 21:55 01.05.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры на эскалаторе станции метро "Парк Культуры" московского метрополитена
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Москве наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но ситуация не критическая, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Он напомнил, что власти города отказались от массовых мероприятий — первомайской демонстрации, фестивалей, акцию "Бессмертный полк" перенесли на другую дату.
"Но тем не менее весь общепит, торговля, парки — они будут работать, поэтому можно спокойно гулять, отдыхать. Но при этом надо понимать: ситуация не критическая в Москве, но тем не менее мы видим рост заболеваемости, поэтому надо беречься. И максимально стараться в этот период времени не контактировать лишний раз, а предоставленные президентом выходные дни посвятить даче, своим близким".
Московское управление Роспотребнадзора 29 апреля сообщило, что заболеваемость COVID-19 в столице превышает средние показатели по стране. В ведомстве напомнили о сохраняющихся рисках и призвали граждан "ограничить посещение массовых мероприятий" в длительные майские выходные. В управлении предупредили, что с 1 по 10 мая усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер.
Первые десять дней мая, согласно указу Владимира Путина, будут нерабочими. Как отмечается в документе, это сделано для сокращения распространения коронавируса.
По утренним данным оперштаба, за сутки в Москве выявили 3208 новых случаев COVID-19. В столице с конца января до конца апреля не фиксировали более трех тысяч новых заболевших в сутки.