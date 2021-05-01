https://ria.ru/20210501/moskva-1730864453.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и дождя с воскресенья, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T20:17

2021-05-01T20:17

2021-05-01T23:31

погода

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и дождя с воскресенья, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о ветре порывами 15-18 метров в секунду действует в Москве с 15:00 воскресенья до 15:00 вторника, в Подмосковье — с 13:0 воскресенье до 13:00 вторника.Предупреждение о дожде, местами сильном, действует и в столице, и в области с 21:00 2 мая до 09:00 3 мая.

https://ria.ru/20210429/pogoda-1730500130.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество