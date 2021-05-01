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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и дождя с воскресенья, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T20:17
2021-05-01T23:31
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и дождя с воскресенья, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о ветре порывами 15-18 метров в секунду действует в Москве с 15:00 воскресенья до 15:00 вторника, в Подмосковье — с 13:0 воскресенье до 13:00 вторника.Предупреждение о дожде, местами сильном, действует и в столице, и в области с 21:00 2 мая до 09:00 3 мая.
https://ria.ru/20210429/pogoda-1730500130.html
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погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

20:17 01.05.2021 (обновлено: 23:31 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВетреная погода в Москве
Ветреная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и дождя с воскресенья, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение о ветре порывами 15-18 метров в секунду действует в Москве с 15:00 воскресенья до 15:00 вторника, в Подмосковье — с 13:0 воскресенье до 13:00 вторника.
Предупреждение о дожде, местами сильном, действует и в столице, и в области с 21:00 2 мая до 09:00 3 мая.
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