https://ria.ru/20210501/mongoliya-1730866560.html

В Монголию доставили партию вакцины "Спутник V"

В Монголию доставили партию вакцины "Спутник V"

Партия препарата "Спутник V" прибыла в субботу в Монголию, сообщается в официальном Twitter российской вакцины от коронавируса. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T20:49

2021-05-01T20:49

2021-05-01T20:49

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

монголия

в мире

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Партия препарата "Спутник V" прибыла в субботу в Монголию, сообщается в официальном Twitter российской вакцины от коронавируса.Минздрав Монголии зарегистрировал "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры в начале февраля текущего года. На видеоролике, который сопровождает сообщение о прибытии вакцины в страну, виден самолет, приземлившийся в местном аэропорту.Российская вакцина "Спутник V" против коронавируса одобрена уже в 64 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210501/indiya-1730843600.html

монголия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, монголия, в мире