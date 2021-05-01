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В Монголию доставили партию вакцины "Спутник V"
В Монголию доставили партию вакцины "Спутник V"
Партия препарата "Спутник V" прибыла в субботу в Монголию, сообщается в официальном Twitter российской вакцины от коронавируса. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T20:49
2021-05-01T20:49
2021-05-01T20:49
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
монголия
в мире
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Партия препарата "Спутник V" прибыла в субботу в Монголию, сообщается в официальном Twitter российской вакцины от коронавируса.Минздрав Монголии зарегистрировал "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры в начале февраля текущего года. На видеоролике, который сопровождает сообщение о прибытии вакцины в страну, виден самолет, приземлившийся в местном аэропорту.Российская вакцина "Спутник V" против коронавируса одобрена уже в 64 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, монголия, в мире