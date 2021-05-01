https://ria.ru/20210501/miting-1730850565.html

В Испании 100 тысяч человек вышли на митинги профсоюзов

В Испании 100 тысяч человек вышли на митинги профсоюзов

Сто тысяч человек, по данным профсоюзов, приняли участие в многочисленных акциях, которые состоялись в Международный день трудящихся в Испании, вместе с... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T17:07

2021-05-01T17:07

2021-05-01T17:07

пабло иглесиас

podemos

солидарность

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МАДРИД, 1 мая – РИА Новости, Елена Шестернина. Сто тысяч человек, по данным профсоюзов, приняли участие в многочисленных акциях, которые состоялись в Международный день трудящихся в Испании, вместе с колонной по центру Мадрида прошла корреспондент РИА Новости.Самая многочисленная демонстрация, организованная двумя крупнейшими профсоюзами страны - Рабочими комиссиями (CCOO) и Всеобщим союзом трудящихся (UGT), состоялась в Мадриде. Колонна прошла от площади Сибелес до Пуэрта-дель-Соль. Помимо символики профсоюзов в колонне были видны флаги Второй Испанской республики и с советской символикой, которая неизменно сопровождает акции левых в Испании. Последние были в основном в конце колонны, где шли Рабочий фронт и Компартия рабочих Испании. Кроме того, к акции присоединилась ассоциация, занимающаяся поиском жертв Гражданской войны (1936-1939). Участники этой колонны несли в руках растяжку с портретами людей, погибших во время войны, и скандировали призывы "наказать франкистов".На демонстрацию пришли несколько министров, в том числе вице-премьер Кармен Кальво, но наибольшие аплодисменты по пути колонны были адресованы бывшему вице-премьеру, лидеру партии Podemos, кандидату на пост председателя правительства сообщества Мадрид Пабло Иглесиасу."Да, это возможно!" - выкрикивала толпа лозунг Podemos. Время от времени раздавались и другие традиционные для митингов левых лозунги "Да здравствует борьба рабочего класса", "Мадрид станет могилой фашизма", "Борьба будет продолжаться, чего бы это ни стоило", "Единый народ никогда не будет побеждён".На площади Соль состоялся митинг, однако дослушали до конца лидеров профсоюзов немногие - большая часть к этому времени разошлась.На митинге помимо лидеров выступили рядовые члены синдикатов - медсестра, уборщица, продавщица продовольственного магазина, сотрудница дома престарелых. Им были адресованы основные слова благодарности и аплодисменты собравшихся – поскольку на них легла главная нагрузка на пике эпидемии год назад.Руководство мадридских отделений профсоюзов требовало увеличить темпы вакцинации и обеспечить прививкой всех жителей, в том числе мигрантов, а также призывали проголосовать на региональных выборах 4 мая за левые партии, чтобы "выкинуть из этого здания (на площади расположено правительство сообщества Мадрид – ред.) эту сеньору, чья политика разрушает систему здравоохранения и образования" (имеется ввиду Исабель Диас Аюсо, председатель правительства сообщества Мадрид, представляющая правую Народную партию - ред.). Кроме того, они призывали "остановить крайне правых", имея ввиду партию VOX, которая, судя по опросам, может получить на выборах 4 мая хорошие результаты.Генеральный секретарь профсоюза Рабочие комиссии (CCOO) Унай Сордо сообщил, что в акциях профсоюзов 1 мая по всей стране приняли участие 100 тысяч человек. Он поблагодарил всех, кто работал на пике эпидемии весной прошлого года, и, обращаясь к министрам, присутствовавшими на митинге, потребовал "выполнить обязательства перед трудящимися" - провести трудовую и пенсионную реформу. "Мы хотим, чтобы пенсии были обеспечены не только сейчас, не только нынешним пенсионерам. Нужны гарантии, что их будут получать те, кто выйдет на пенсию через 25-30 лет", - заявил Сордо. Он также призвал повысить налог на корпорации, регулировать цены на жилье и бороться с временными контрактами.Пепе Альварес, генеральный секретарь Всеобщего союза трудящихся, заявил, что ему "стыдно, что он живет в стране, где есть "голодные очереди" (имеются ввиду очереди за продуктами, которые раздают благотворительные организации, и которые появились во время пандемии), где выселяют из жилья (за неуплату – ред.)". "Каждый из нас может потерять работу и оказаться без жилья и в этих очередях", - заявил он. "Финансовый сектор злоупотребляет гражданами нашей страны. После того, сколько было вложено для его оздоровления, теперь они отвечают нам увольнениями, потому что могут, потому что законодательство позволяет", - сказал он.В завершении митинга на площади традиционно прозвучал "Интернационал".Только в испанской столице в субботу проходит восемь различных акций. Впервые 1 мая мероприятие провела ультправая партия VOX, которая на нем объявила об основании нового профсоюза "Солидарность". На площади Конде-де-Касаль им удалось собрать чуть более сотни человек. По словам лидеров крайне правых, крупнейшие профсоюзы страны – CCOO и UGT – больше не представляют интересы трудящихся и "превратились в лакеев правительства".Акции проходили в разных частях города при усиленном присутствии полиции. Профсоюзы вышли на улицы 1 мая впервые за последние два года – в 2020 году акций не было из-за эпидемии и жесткого карантина.

https://ria.ru/20210501/zhilety-1730830766.html

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пабло иглесиас, podemos, солидарность, мадрид (город), испания, общество, в мире, политика