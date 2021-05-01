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Путин освободил замглавы МЧС Барышева от должности
Путин освободил замглавы МЧС Барышева от должности
Владимир Путин освободил генерал-полковника Павла Барышева от должности замглавы МЧС. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T18:07
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Владимир Путин освободил генерал-полковника Павла Барышева от должности замглавы МЧС.Указ президента опубликовали на портале правовой информации.Документ вступил в силу в день подписания.Барышев работал замминистра с февраля 2017 года. До этого он возглавлял Академию гражданской защиты МЧС в Новогорске Московской области.В июне ему исполнится 62 года.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

Путин освободил замглавы МЧС Барышева от должности

18:07 01.05.2021 (обновлено: 18:33 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель главы МЧС РФ Павел Барышев
Заместитель главы МЧС РФ Павел Барышев - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Владимир Путин освободил генерал-полковника Павла Барышева от должности замглавы МЧС.
Указ президента опубликовали на портале правовой информации.
Документ вступил в силу в день подписания.
Барышев работал замминистра с февраля 2017 года. До этого он возглавлял Академию гражданской защиты МЧС в Новогорске Московской области.
В июне ему исполнится 62 года.
Здание Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям на Страстном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 10:10
Главу Роспечати освободили от должности
 
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