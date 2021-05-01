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Путин освободил замглавы МЧС Барышева от должности
Путин освободил замглавы МЧС Барышева от должности
Владимир Путин освободил генерал-полковника Павла Барышева от должности замглавы МЧС. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T18:07
2021-05-01T18:07
2021-05-01T18:33
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Владимир Путин освободил генерал-полковника Павла Барышева от должности замглавы МЧС.Указ президента опубликовали на портале правовой информации.Документ вступил в силу в день подписания.Барышев работал замминистра с февраля 2017 года. До этого он возглавлял Академию гражданской защиты МЧС в Новогорске Московской области.В июне ему исполнится 62 года.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество