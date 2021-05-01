https://ria.ru/20210501/mchs-1730855644.html

Путин освободил замглавы МЧС Барышева от должности

Путин освободил замглавы МЧС Барышева от должности

Владимир Путин освободил генерал-полковника Павла Барышева от должности замглавы МЧС. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T18:07

2021-05-01T18:07

2021-05-01T18:33

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Владимир Путин освободил генерал-полковника Павла Барышева от должности замглавы МЧС.Указ президента опубликовали на портале правовой информации.Документ вступил в силу в день подписания.Барышев работал замминистра с февраля 2017 года. До этого он возглавлял Академию гражданской защиты МЧС в Новогорске Московской области.В июне ему исполнится 62 года.

https://ria.ru/20210426/rospechat-1729925161.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество