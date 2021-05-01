Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль
01:15 01.05.2021 (обновлено: 09:45 01.05.2021)
CC0 / DarkoStojanovic /
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Это одна из самых стрессовых ситуаций на дороге, и паника может спровоцировать вас на неправильные действия, которые могут обернуться для вас дополнительными проблемами, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
"Если вы двигаетесь в своей полосе движения, и вам навстречу вылетает другой автомобиль, то первое, что необходимо сделать, это нажать на педаль тормоза. Дело в том, что, если столкновение с высокой степенью вероятности неизбежно, экстренное торможение с вашей стороны обеспечит существенно снижение энергии взаимного удара транспортных средств. В результате системе пассивной безопасности автомобиля будет легче справиться с нагрузкой", — отмечает специалист.
Даже незначительное падение скорости в этой ситуации сделает удар менее болезненным. Кроме того, экстренное торможение даст вам еще доли секунды на оценку ситуации.
Важно стараться не покидать своей полосы, поскольку если такие действия спровоцируют другие ДТП и заставят остальных участников движения менять траекторию, виноваты будете вы. Лучше уходить от столкновения лишь если вы точно уверены, что не создадите новых проблем, в противном случае лучше применить экстренное торможение, заключил Васильев.
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