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Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль
Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль
Это одна из самых стрессовых ситуаций на дороге, и паника может спровоцировать вас на неправильные действия, которые могут обернуться для вас дополнительными... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T01:15
2021-05-01T09:45
егор васильев
россия
авто
дтп
общество
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Это одна из самых стрессовых ситуаций на дороге, и паника может спровоцировать вас на неправильные действия, которые могут обернуться для вас дополнительными проблемами, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Даже незначительное падение скорости в этой ситуации сделает удар менее болезненным. Кроме того, экстренное торможение даст вам еще доли секунды на оценку ситуации.Важно стараться не покидать своей полосы, поскольку если такие действия спровоцируют другие ДТП и заставят остальных участников движения менять траекторию, виноваты будете вы. Лучше уходить от столкновения лишь если вы точно уверены, что не создадите новых проблем, в противном случае лучше применить экстренное торможение, заключил Васильев.
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егор васильев, россия, авто, дтп, общество

Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль

01:15 01.05.2021 (обновлено: 09:45 01.05.2021)
 
CC0 / DarkoStojanovic / Водитель автомобиля
Водитель автомобиля - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
CC0 / DarkoStojanovic /
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Это одна из самых стрессовых ситуаций на дороге, и паника может спровоцировать вас на неправильные действия, которые могут обернуться для вас дополнительными проблемами, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
"Если вы двигаетесь в своей полосе движения, и вам навстречу вылетает другой автомобиль, то первое, что необходимо сделать, это нажать на педаль тормоза. Дело в том, что, если столкновение с высокой степенью вероятности неизбежно, экстренное торможение с вашей стороны обеспечит существенно снижение энергии взаимного удара транспортных средств. В результате системе пассивной безопасности автомобиля будет легче справиться с нагрузкой", — отмечает специалист.
Даже незначительное падение скорости в этой ситуации сделает удар менее болезненным. Кроме того, экстренное торможение даст вам еще доли секунды на оценку ситуации.
Важно стараться не покидать своей полосы, поскольку если такие действия спровоцируют другие ДТП и заставят остальных участников движения менять траекторию, виноваты будете вы. Лучше уходить от столкновения лишь если вы точно уверены, что не создадите новых проблем, в противном случае лучше применить экстренное торможение, заключил Васильев.
Автоматическая коробка передач - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 07:00
Названа распространенная ошибка при парковке автомобиля
 
Егор ВасильевРоссияАвтоДТПОбщество
 
 
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