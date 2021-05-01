https://ria.ru/20210501/lob-1730792332.html

Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль

Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль

Это одна из самых стрессовых ситуаций на дороге, и паника может спровоцировать вас на неправильные действия, которые могут обернуться для вас дополнительными... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T01:15

2021-05-01T01:15

2021-05-01T09:45

егор васильев

россия

авто

дтп

общество

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Это одна из самых стрессовых ситуаций на дороге, и паника может спровоцировать вас на неправильные действия, которые могут обернуться для вас дополнительными проблемами, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Даже незначительное падение скорости в этой ситуации сделает удар менее болезненным. Кроме того, экстренное торможение даст вам еще доли секунды на оценку ситуации.Важно стараться не покидать своей полосы, поскольку если такие действия спровоцируют другие ДТП и заставят остальных участников движения менять траекторию, виноваты будете вы. Лучше уходить от столкновения лишь если вы точно уверены, что не создадите новых проблем, в противном случае лучше применить экстренное торможение, заключил Васильев.

https://ria.ru/20210428/oshibka-1730239140.html

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2021

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егор васильев, россия, авто, дтп, общество