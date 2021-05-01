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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210501/lazarev-1730724632.html
У Сергея Лазарева вышла новая песня "Ароматом"
У Сергея Лазарева вышла новая песня "Ароматом"
Певец Сергей Лазарев представил на всех цифровых площадках новый трек "Ароматом", слова и музыку к которому написал Анатолий Алексеев. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T01:52
2021-05-01T01:52
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
сергей лазарев
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев представил на всех цифровых площадках новый трек "Ароматом", слова и музыку к которому написал Анатолий Алексеев. В песне, созданной в стиле евродиско, лирический герой музыканта думает о любимом человеке, аромат которого никак не выходит из его головы. "Мне никогда не спутать твой запах. Духи с ароматом приятным в моей голове", — поет Лазарев. Поклонники поздравили певца с "весенней премьерой" и отметили, что композиция получилась "прекрасной". "Чистый кайф для ушей", "Какой же голос приятный, им можно лечить", — поделились впечатлениями пользователи.
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, сергей лазарев

У Сергея Лазарева вышла новая песня "Ароматом"

01:52 01.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкФестиваль "Таврида – АРТ" в Крыму
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© РИА Новости / Михаил Патлис
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев представил на всех цифровых площадках новый трек "Ароматом", слова и музыку к которому написал Анатолий Алексеев.
"Приготовьтесь, эти слова и мелодия надолго засядут в вашей голове", — написал Лазарев в Instagram.
В песне, созданной в стиле евродиско, лирический герой музыканта думает о любимом человеке, аромат которого никак не выходит из его головы. "Мне никогда не спутать твой запах. Духи с ароматом приятным в моей голове", — поет Лазарев.
Поклонники поздравили певца с "весенней премьерой" и отметили, что композиция получилась "прекрасной".
"Чистый кайф для ушей", "Какой же голос приятный, им можно лечить", — поделились впечатлениями пользователи.
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