https://ria.ru/20210501/lazarev-1730724632.html

У Сергея Лазарева вышла новая песня "Ароматом"

У Сергея Лазарева вышла новая песня "Ароматом"

Певец Сергей Лазарев представил на всех цифровых площадках новый трек "Ароматом", слова и музыку к которому написал Анатолий Алексеев. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T01:52

2021-05-01T01:52

2021-05-01T01:52

культура

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

сергей лазарев

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев представил на всех цифровых площадках новый трек "Ароматом", слова и музыку к которому написал Анатолий Алексеев. В песне, созданной в стиле евродиско, лирический герой музыканта думает о любимом человеке, аромат которого никак не выходит из его головы. "Мне никогда не спутать твой запах. Духи с ароматом приятным в моей голове", — поет Лазарев. Поклонники поздравили певца с "весенней премьерой" и отметили, что композиция получилась "прекрасной". "Чистый кайф для ушей", "Какой же голос приятный, им можно лечить", — поделились впечатлениями пользователи.

https://ria.ru/20201024/lazarev-1581156990.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, сергей лазарев