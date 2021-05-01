https://ria.ru/20210501/kulich-1730797219.html

Диетолог рассказала, как побаловать себя куличом без вреда для здоровья

Диетолог рассказала, как побаловать себя куличом без вреда для здоровья

На Пасху стоит есть слегка подсушенный кулич весом не более 150 грамм, при этом необходимо соблюдать меру и не переедать, особенно тем, кто соблюдал пост, иначе РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T03:53

2021-05-01T03:53

2021-05-01T03:53

россия

антонина стародубова

пасха

здоровье

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570244159_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_318c349a1bd1a6c2730415d16875dac0.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. На Пасху стоит есть слегка подсушенный кулич весом не более 150 грамм, при этом необходимо соблюдать меру и не переедать, особенно тем, кто соблюдал пост, иначе возможны функциональные нарушения со стороны органов пищеварения, например, тяжесть в желудке, вздутие, метеоризм, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По словам диетолога, пасхальный кулич относится к сладкой сдобной выпечке, готовится из муки высшего сорта, дрожжей, яиц, сливочного масла, сахара, с использованием изюма, цукатов, сахарной мастики – это основные компоненты, но возможны различные варианты, как по составу, так и по количеству вносимых ингредиентов.Врач отметила, что трудно отказаться от праздничных блюд, и, наверное, не стоит этого делать. "Но следует соблюдать меру и не переедать, особенно тем, кто соблюдал пост, иначе возможны функциональные нарушения со стороны органов пищеварения, например, тяжесть в желудке, вздутие, метеоризм и так далее", - заключила Стародубова.

https://ria.ru/20210501/yaytsa-1730790029.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антонина стародубова, пасха, здоровье, москва, общество