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Диетолог рассказала, как побаловать себя куличом без вреда для здоровья
Диетолог рассказала, как побаловать себя куличом без вреда для здоровья
На Пасху стоит есть слегка подсушенный кулич весом не более 150 грамм, при этом необходимо соблюдать меру и не переедать, особенно тем, кто соблюдал пост, иначе РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T03:53
2021-05-01T03:53
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антонина стародубова
пасха
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общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. На Пасху стоит есть слегка подсушенный кулич весом не более 150 грамм, при этом необходимо соблюдать меру и не переедать, особенно тем, кто соблюдал пост, иначе возможны функциональные нарушения со стороны органов пищеварения, например, тяжесть в желудке, вздутие, метеоризм, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По словам диетолога, пасхальный кулич относится к сладкой сдобной выпечке, готовится из муки высшего сорта, дрожжей, яиц, сливочного масла, сахара, с использованием изюма, цукатов, сахарной мастики – это основные компоненты, но возможны различные варианты, как по составу, так и по количеству вносимых ингредиентов.Врач отметила, что трудно отказаться от праздничных блюд, и, наверное, не стоит этого делать. "Но следует соблюдать меру и не переедать, особенно тем, кто соблюдал пост, иначе возможны функциональные нарушения со стороны органов пищеварения, например, тяжесть в желудке, вздутие, метеоризм и так далее", - заключила Стародубова.
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россия, антонина стародубова, пасха, здоровье, москва, общество

Диетолог рассказала, как побаловать себя куличом без вреда для здоровья

03:53 01.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроизводство куличей в Екатеринбурге
Производство куличей в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. На Пасху стоит есть слегка подсушенный кулич весом не более 150 грамм, при этом необходимо соблюдать меру и не переедать, особенно тем, кто соблюдал пост, иначе возможны функциональные нарушения со стороны органов пищеварения, например, тяжесть в желудке, вздутие, метеоризм, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
По словам диетолога, пасхальный кулич относится к сладкой сдобной выпечке, готовится из муки высшего сорта, дрожжей, яиц, сливочного масла, сахара, с использованием изюма, цукатов, сахарной мастики – это основные компоненты, но возможны различные варианты, как по составу, так и по количеству вносимых ингредиентов.
"Испечь ли кулич самостоятельно или приобрести готовый - особого значения не имеет, в первую очередь важен объем порции. Если съесть небольшую порцию, не более 100-150 граммов, то для здорового человека вреда от этого не будет. При этом лучше, если кулич будет не свежей выпечки, а слегка подсушенным, испеченным накануне", - рассказала Стародубова.
Врач отметила, что трудно отказаться от праздничных блюд, и, наверное, не стоит этого делать. "Но следует соблюдать меру и не переедать, особенно тем, кто соблюдал пост, иначе возможны функциональные нарушения со стороны органов пищеварения, например, тяжесть в желудке, вздутие, метеоризм и так далее", - заключила Стародубова.
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РоссияАнтонина СтародубоваПасхаЗдоровьеМоскваОбщество
 
 
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