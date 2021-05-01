https://ria.ru/20210501/krym-1730829368.html
В Крыму выявили первый случай британского штамма коронавируса
В Крыму выявили первый случай британского штамма коронавируса
Случай "британского" штамма новой коронавирусной инфекции выявлен в Крыму, под наблюдением находится один человек, сообщила РИА Новости глава межрегионального... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T13:48
2021-05-01T13:48
2021-05-01T13:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
наталья пеньковская
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
великобритания
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Случай "британского" штамма новой коронавирусной инфекции выявлен в Крыму, под наблюдением находится один человек, сообщила РИА Новости глава межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Глава управления отметила, что "британский" штамм был выявлен в результате лабораторных исследований, клинических признаков заболевания не было выявлено."Вернувшиеся из Великобритании крымчане не заболели, мы выявляем "британский" штамм у тех людей, которые не имели клинических проявлений. То есть они проходят здесь исследования, и по ним проводится комплекс мероприятий", - пояснила Пеньковская.Она также сказала, что на сегодняшний день информации о том, что на полуостров завезен "индийский" штамм, нет, напомнив, что все крымчане, прибывающие на полуостров из-за рубежа обязаны сдать два ПЦР-теста. Прибывающие в Крым граждане из Украины обязаны также иметь с собой справку с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, сказала руководитель управления.
https://ria.ru/20210501/koronavirus-1730827782.html
великобритания
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РИА Новости
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коронавирус в россии, наталья пеньковская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости.
Случай "британского" штамма новой коронавирусной инфекции выявлен в Крыму, под наблюдением находится один человек, сообщила РИА Новости глава межрегионального управления Роспотребнадзора
по республике Крым
и Севастополю Наталья Пеньковская
.
"В Крыму есть лабораторно подтвержденный завоз "британского" штамма. Управлением проводятся мероприятия по контролю и мониторингу этой ситуации и за лицами, которые прилетают из Соединенного Королевства Великобритании
. Такие лица должны находиться в режиме самоизоляции, список по их прилету передается в МВД для контроля. Их немного, сегодня под наблюдением один человек", - сказала Пеньковская.
Глава управления отметила, что "британский" штамм был выявлен в результате лабораторных исследований, клинических признаков заболевания не было выявлено.
"Вернувшиеся из Великобритании крымчане не заболели, мы выявляем "британский" штамм у тех людей, которые не имели клинических проявлений. То есть они проходят здесь исследования, и по ним проводится комплекс мероприятий", - пояснила Пеньковская.
Она также сказала, что на сегодняшний день информации о том, что на полуостров завезен "индийский" штамм, нет, напомнив, что все крымчане, прибывающие на полуостров из-за рубежа обязаны сдать два ПЦР-теста. Прибывающие в Крым граждане из Украины обязаны также иметь с собой справку с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, сказала руководитель управления.