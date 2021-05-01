https://ria.ru/20210501/krym-1730808139.html
В Крыму начался курортный сезон
В Крыму начался курортный сезон
Активная фаза туристического сезона официально стартовала в Крыму в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов и туризма республики. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T09:45
2021-05-01T09:45
2021-05-01T09:45
туризм
новости - туризм
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Активная фаза туристического сезона официально стартовала в Крыму в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в мае республика готова принять более 1 миллиона туристов. В регионе уже работают 700 отелей и санаториев, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора. Средний уровень бронирования объектов размещения в мае составляет 80%. При этом за январь-апрель текущего года в Крыму уже отдохнули более 1 миллиона туристов, что на 38,6% выше аналогичного периода 2019 года."Активная фаза туристического сезона стартовала в Крыму 1 мая. Курорты Крыма встречают туристов обновленными отелями и новыми туристическими предложениями", - сказали в министерстве.По его данным, на большинстве туристических объектов завершаются работы по благоустройству территорий, организации парковок, мест высадки экскурсантов. Проверяется техническая готовность пляжей, которые полностью должны быть готовы к 1 июня.По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, ожидается, что Ялта, как курортная столица Крыма, в майские праздники примет рекордное количество туристов."Важно, чтобы все объекты туристической сферы были максимально готовы. На администрациях, прежде всего курортных городов, лежит серьезная обязанность и ответственность по готовности пляжей, курортных территорий и соблюдению санитарных норм. Безопасность в этом году, как и в прошлом, - самый важный показатель успешного проведения высокого курортного сезона", - сказал РИА Новости министр.
https://ria.ru/20210429/krym-1730371941.html
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новости - туризм, республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости.
Активная фаза туристического сезона официально стартовала в Крыму
в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов
сообщил, что в мае республика готова принять более 1 миллиона туристов. В регионе уже работают 700 отелей и санаториев, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора. Средний уровень бронирования объектов размещения в мае составляет 80%. При этом за январь-апрель текущего года в Крыму уже отдохнули более 1 миллиона туристов, что на 38,6% выше аналогичного периода 2019 года.
"Активная фаза туристического сезона стартовала в Крыму 1 мая. Курорты Крыма встречают туристов обновленными отелями и новыми туристическими предложениями", - сказали в министерстве.
По его данным, на большинстве туристических объектов завершаются работы по благоустройству территорий, организации парковок, мест высадки экскурсантов. Проверяется техническая готовность пляжей, которые полностью должны быть готовы к 1 июня.
По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, ожидается, что Ялта
, как курортная столица Крыма, в майские праздники примет рекордное количество туристов.
"Важно, чтобы все объекты туристической сферы были максимально готовы. На администрациях, прежде всего курортных городов, лежит серьезная обязанность и ответственность по готовности пляжей, курортных территорий и соблюдению санитарных норм. Безопасность в этом году, как и в прошлом, - самый важный показатель успешного проведения высокого курортного сезона", - сказал РИА Новости министр.