Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210501/krym-1730808139.html
В Крыму начался курортный сезон
В Крыму начался курортный сезон
Активная фаза туристического сезона официально стартовала в Крыму в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов и туризма республики. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T09:45
2021-05-01T09:45
туризм
новости - туризм
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9abfcf7566a4d9b23856f93b7417f16a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Активная фаза туристического сезона официально стартовала в Крыму в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в мае республика готова принять более 1 миллиона туристов. В регионе уже работают 700 отелей и санаториев, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора. Средний уровень бронирования объектов размещения в мае составляет 80%. При этом за январь-апрель текущего года в Крыму уже отдохнули более 1 миллиона туристов, что на 38,6% выше аналогичного периода 2019 года."Активная фаза туристического сезона стартовала в Крыму 1 мая. Курорты Крыма встречают туристов обновленными отелями и новыми туристическими предложениями", - сказали в министерстве.По его данным, на большинстве туристических объектов завершаются работы по благоустройству территорий, организации парковок, мест высадки экскурсантов. Проверяется техническая готовность пляжей, которые полностью должны быть готовы к 1 июня.По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, ожидается, что Ялта, как курортная столица Крыма, в майские праздники примет рекордное количество туристов."Важно, чтобы все объекты туристической сферы были максимально готовы. На администрациях, прежде всего курортных городов, лежит серьезная обязанность и ответственность по готовности пляжей, курортных территорий и соблюдению санитарных норм. Безопасность в этом году, как и в прошлом, - самый важный показатель успешного проведения высокого курортного сезона", - сказал РИА Новости министр.
https://ria.ru/20210429/krym-1730371941.html
https://ria.ru/20210428/puteshestviya-1730268848.html
https://ria.ru/20210420/turtsiya-1728966768.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7e4f8758e1f3d5e180e7bc16989d3279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, республика крым

В Крыму начался курортный сезон

09:45 01.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Активная фаза туристического сезона официально стартовала в Крыму в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в мае республика готова принять более 1 миллиона туристов. В регионе уже работают 700 отелей и санаториев, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора. Средний уровень бронирования объектов размещения в мае составляет 80%. При этом за январь-апрель текущего года в Крыму уже отдохнули более 1 миллиона туристов, что на 38,6% выше аналогичного периода 2019 года.
Женщина с детьми играет на лавандовом поле в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 08:00Туризм
"Россияне Крым раскусили": какие сюрпризы готовит полуостров
"Активная фаза туристического сезона стартовала в Крыму 1 мая. Курорты Крыма встречают туристов обновленными отелями и новыми туристическими предложениями", - сказали в министерстве.
По его данным, на большинстве туристических объектов завершаются работы по благоустройству территорий, организации парковок, мест высадки экскурсантов. Проверяется техническая готовность пляжей, которые полностью должны быть готовы к 1 июня.
Отдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 11:54Туризм
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в середине мая
По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, ожидается, что Ялта, как курортная столица Крыма, в майские праздники примет рекордное количество туристов.
"Важно, чтобы все объекты туристической сферы были максимально готовы. На администрациях, прежде всего курортных городов, лежит серьезная обязанность и ответственность по готовности пляжей, курортных территорий и соблюдению санитарных норм. Безопасность в этом году, как и в прошлом, - самый важный показатель успешного проведения высокого курортного сезона", - сказал РИА Новости министр.
Туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 08:00Туризм
Второй год без моря: на что и как туристам предлагают заменить Турцию
 
ТуризмНовости - ТуризмРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:42Лидеры Таджикистана и Киргизии обсудили прекращение огня на границе
11:42Путин поручил упростить выдачу вида на жительство для ряда иностранцев
11:38Путин поручил разработать новую концепцию конкурса "Учитель года"
11:23Источник в Таджикистане опроверг заявления об обстреле киргизского села
11:22Ряду стран Европы нужна защита от России, заявил немецкий дипломат
11:21Нарколог разъяснил, что делать при отравлении алкоголем
11:18Жапаров навестил пострадавших в конфликте с Таджикистаном
11:15В Москве за сутки госпитализировали 1164 человека с COVID-19
11:15Киргизия эвакуировала более 27 тысяч жителей из зоны конфликта на границе
11:05В России за сутки 8637 человек выздоровели от COVID-19
11:03Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом случаев COVID-19
11:03В России за сутки умерли 392 пациента с коронавирусом
11:02В Москве выявили 3208 новых случаев COVID-19
11:01Более двух тысяч человек застряли в аэропорту Сочи из-за непогоды
11:01В России выявили 9270 новых случаев заражения коронавирусом
10:51Источник в Душанбе опроверг сообщения о стягивании техники к границе
10:50Депутат рассказал, чем закончатся "блицкриги" Запада накануне Дня Победы
10:37Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском возросло до 17
10:30В Киргизии заявили о 163 пострадавших в конфликте с Таджикистаном
10:29СК завел дело против главы управления Росимущества в Ставропольском крае
Лента новостейМолния