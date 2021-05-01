https://ria.ru/20210501/koronavirus-1730828557.html

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с коронавирусом в Крыму

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с коронавирусом в Крыму

Эпидемическая обстановка по новой коронавирусной инфекции на начало мая в Республике Крым остается нестабильной, некоторые традиционные массовые мероприятия... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T13:35

2021-05-01T13:35

2021-05-01T19:54

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

наталья пеньковская

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Эпидемическая обстановка по новой коронавирусной инфекции на начало мая в Республике Крым остается нестабильной, некоторые традиционные массовые мероприятия отменены или переведены в онлайн-формат, сообщила РИА Новости глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская."Эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день нестабильная. По цифрам заболеваемости мы вернулись к цифрам конца октября месяца. После третьей декады марта заболеваемость пошла на подъем, темпы прироста — от трех до восьми процентов, и тенденции к снижению мы сегодня не наблюдаем", — сказала она.Введение нерабочих дней в мае было необходимо для разобщения людей и стабилизации эпидемической ситуации, отметила Пеньковская."Именно поэтому были приняты решения об отмене массовых мероприятий, в онлайн-формат переведена знаковая для всех граждан акция "Бессмертный полк", нет первомайской демонстрации в этом году", — рассказала она.Глава межрегионального управления Роспотребнадзора напомнила, что крымчане и гости, которые приезжают на полуостров на отдых, должны понимать, что здесь действует масочный режим, ограничения пока не сняты.За последние сутки в Крыму выявлено 99 случаев COVID-19, всего с начала пандемии заболели 40,5 тысячи человек, 1221 человек скончался, в стационарах на сегодня находится 1458 пациентов.

https://ria.ru/20210417/pravila-1728754925.html

https://ria.ru/20210422/krym-1729451087.html

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья пеньковская, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым