Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210501/koronavirus-1730815615.html
В России за сутки 8637 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 8637 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 8637 человек после COVID-19, за все время - 4 436 583, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T11:05
2021-05-01T11:05
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596574385_0:320:3047:2034_1920x0_80_0_0_1e98b94d8b3fc5fb46a6c03e8667143e.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 8637 человек после COVID-19, за все время - 4 436 583, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении - 8637 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 4 436 583", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1929, Санкт-Петербурге - 978, Подмосковье - 545.
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596574385_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_63c2dbc022b5dba8db5b9362ef4a82c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки 8637 человек выздоровели от COVID-19

11:05 01.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик и пациент в приемном отделении городской клинической больницы №40 в Москве
Медик и пациент в приемном отделении городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 8637 человек после COVID-19, за все время - 4 436 583, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении - 8637 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 4 436 583", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 1929, Санкт-Петербурге - 978, Подмосковье - 545.
 
Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:42Лидеры Таджикистана и Киргизии обсудили прекращение огня на границе
11:42Путин поручил упростить выдачу вида на жительство для ряда иностранцев
11:38Путин поручил разработать новую концепцию конкурса "Учитель года"
11:23Источник в Таджикистане опроверг заявления об обстреле киргизского села
11:22Ряду стран Европы нужна защита от России, заявил немецкий дипломат
11:21Нарколог разъяснил, что делать при отравлении алкоголем
11:18Жапаров навестил пострадавших в конфликте с Таджикистаном
11:15В Москве за сутки госпитализировали 1164 человека с COVID-19
11:15Киргизия эвакуировала более 27 тысяч жителей из зоны конфликта на границе
11:05В России за сутки 8637 человек выздоровели от COVID-19
11:03Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом случаев COVID-19
11:03В России за сутки умерли 392 пациента с коронавирусом
11:02В Москве выявили 3208 новых случаев COVID-19
11:01Более двух тысяч человек застряли в аэропорту Сочи из-за непогоды
11:01В России выявили 9270 новых случаев заражения коронавирусом
10:51Источник в Душанбе опроверг сообщения о стягивании техники к границе
10:50Депутат рассказал, чем закончатся "блицкриги" Запада накануне Дня Победы
10:37Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском возросло до 17
10:30В Киргизии заявили о 163 пострадавших в конфликте с Таджикистаном
10:29СК завел дело против главы управления Росимущества в Ставропольском крае
Лента новостейМолния