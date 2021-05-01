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В России за сутки 8637 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 8637 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 8637 человек после COVID-19, за все время - 4 436 583, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T11:05
2021-05-01T11:05
2021-05-01T11:05
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
москва
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общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 8637 человек после COVID-19, за все время - 4 436 583, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении - 8637 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 4 436 583", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1929, Санкт-Петербурге - 978, Подмосковье - 545.
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россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество