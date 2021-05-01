https://ria.ru/20210501/koronavirus-1730815297.html
В России за сутки умерли 392 пациента с коронавирусом
В России за сутки умерли 392 пациента с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 392 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 110 520, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T11:03
2021-05-01T11:03
2021-05-01T11:03
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 392 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 110 520, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ."За последние сутки подтверждены 392 смерти... За весь период по России умерли 110 520 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 59, Санкт-Петербурге - 34, Ростовской области - 23.
https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730602174.html
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