https://ria.ru/20210501/koronavirus-1730815178.html

В Москве выявили 3208 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 3208 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 3208, Санкт-Петербурге - 737, Подмосковье - 649, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T11:02

2021-05-01T11:02

2021-05-01T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 3208, Санкт-Петербурге - 737, Подмосковье - 649, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.Наименьшее число новых случаев отмечено в Туве - 3, Ненецком и Чукотском автономном округах - по 1.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество