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В Индии за сутки выявили более 400 тысяч случаев заражения коронавирусом
В Индии за сутки выявили более 400 тысяч случаев заражения коронавирусом
Суточный прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 401 993 за сутки, скончались 3 523 человек, это максимальные показатели с начала РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T07:35
2021-05-01T07:35
2021-05-01T11:47
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
дели
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая – РИА Новости. Суточный прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 401 993 за сутки, скончались 3 523 человек, это максимальные показатели с начала пандемии, сообщает минздрав страны.Таким образом, число новых заболевших уже десятый день подряд превышает 300 тысяч человек.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 19,1 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 211 тысяч человек.Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 3,2 миллиона.Минздрав пока не обновил статистику по штатам страны, оставив данные на пятницу. Согласно им, наибольшее число случаев коронавируса в Индии пришлось на штат Махараштра. За минувшие сутки штат сообщил о более 66,1 тысячи заболевших, что на 3 тысячи больше, чем в четверг. Вместе с тем, растет число выздоровевших, общее число получающих лечение в штате сократилось на 2 тысячи – до 672 тысяч человек. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Керала (38 607), Уттар-Прадеш (35 104), Карнатака (35 024) и Дели (24 235).При этом минздрав отметил, что, по данным на субботу, прививку от коронавируса в Индии получили более 154 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,7 миллиона.
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коронавирус covid-19, дели, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая – РИА Новости.
Суточный прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Индии
составил 401 993 за сутки, скончались 3 523 человек, это максимальные показатели с начала пандемии, сообщает минздрав страны.
Таким образом, число новых заболевших уже десятый день подряд превышает 300 тысяч человек.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 19,1 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 211 тысяч человек.
Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 3,2 миллиона.
Минздрав пока не обновил статистику по штатам страны, оставив данные на пятницу. Согласно им, наибольшее число случаев коронавируса в Индии пришлось на штат Махараштра
. За минувшие сутки штат сообщил о более 66,1 тысячи заболевших, что на 3 тысячи больше, чем в четверг. Вместе с тем, растет число выздоровевших, общее число получающих лечение в штате сократилось на 2 тысячи – до 672 тысяч человек. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Керала
(38 607), Уттар-Прадеш
(35 104), Карнатака
(35 024) и Дели
(24 235).
При этом минздрав отметил, что, по данным на субботу, прививку от коронавируса в Индии получили более 154 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,7 миллиона.