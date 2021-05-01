https://ria.ru/20210501/koronavirus-1730800387.html

Эпидемиолог заявила о напряженной ситуации с COVID-19 в России

Эпидемиолог заявила о напряженной ситуации с COVID-19 в России

Эпидемиологичская ситуация в России стабилизируется, но еще остается напряженной, расслабляться пока рано, заявила РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T07:11

2021-05-01T07:11

2021-05-01T07:34

распространение коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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"Расслабляться рано": россиянам сообщили о напряженной ситуации с COVID-19

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Эпидемиологичская ситуация в России стабилизируется, но еще остается напряженной, расслабляться пока рано, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она уточнила, что для текущего этапа эпидемического процесса в России характерно волнообразное течение, когда снижение заболеваемости может сменяться небольшим подъемом.По словам Пшеничной, как будет развиваться ситуация, во многом зависит от приверженности противоэпидемическим правилам. Очень важно продолжать соблюдать все меры предосторожности - по возможности избегать многолюдных мест, соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и антисептики, подчеркнула она.

https://ria.ru/20210501/testirovanie-1730791088.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество