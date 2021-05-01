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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210501/koronavirus-1730800387.html
Эпидемиолог заявила о напряженной ситуации с COVID-19 в России
Эпидемиолог заявила о напряженной ситуации с COVID-19 в России
Эпидемиологичская ситуация в России стабилизируется, но еще остается напряженной, расслабляться пока рано, заявила РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T07:11
2021-05-01T07:34
распространение коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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"Расслабляться рано": россиянам сообщили о напряженной ситуации с COVID-19
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Эпидемиологичская ситуация в России стабилизируется, но еще остается напряженной, расслабляться пока рано, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она уточнила, что для текущего этапа эпидемического процесса в России характерно волнообразное течение, когда снижение заболеваемости может сменяться небольшим подъемом.По словам Пшеничной, как будет развиваться ситуация, во многом зависит от приверженности противоэпидемическим правилам. Очень важно продолжать соблюдать все меры предосторожности - по возможности избегать многолюдных мест, соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и антисептики, подчеркнула она.
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Эпидемиолог заявила о напряженной ситуации с COVID-19 в России

07:11 01.05.2021 (обновлено: 07:34 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОчередь из машин скорой медицинской помощи у поликлиники №68 города Сестрорецке
Очередь из машин скорой медицинской помощи у поликлиники №68 города Сестрорецке - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Эпидемиологичская ситуация в России стабилизируется, но еще остается напряженной, расслабляться пока рано, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, мы видим, что заболеваемость в последние месяцы постепенно снижается… Тем не менее эпидситуация еще напряженная, а значит расслабляться преждевременно", - сказала Пшеничная.

Она уточнила, что для текущего этапа эпидемического процесса в России характерно волнообразное течение, когда снижение заболеваемости может сменяться небольшим подъемом.
По словам Пшеничной, как будет развиваться ситуация, во многом зависит от приверженности противоэпидемическим правилам. Очень важно продолжать соблюдать все меры предосторожности - по возможности избегать многолюдных мест, соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и антисептики, подчеркнула она.
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