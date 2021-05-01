https://ria.ru/20210501/konflikt-1730816350.html
Киргизия эвакуировала более 27 тысяч жителей из зоны конфликта на границе
Киргизия эвакуировала более 27 тысяч жителей из зоны конфликта на границе
Более 27 тысяч граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта на границе с Таджикистаном, сообщила в субботу на пресс-конференции замминистра здравоохранения... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T11:15
2021-05-01T11:15
2021-05-01T11:27
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730727275_0:52:2203:1291_1920x0_80_0_0_5430bae1e449410d777f7b05071e3120.jpg
БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. Более 27 тысяч граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта на границе с Таджикистаном, сообщила в субботу на пресс-конференции замминистра здравоохранения республики Элиза Солтонбекова."В Баткенской области эвакуированы 27 358 человек", - заявила она.По словам замминистра, с ними работают психологи. Также им бесплатно оказывается вся необходимая медицинская помощьКонфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
https://ria.ru/20210430/konflikt-1730602589.html
таджикистан
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730727275_343:63:2093:1375_1920x0_80_0_0_6577305adb13486cfc46cd1edf29e566.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, безопасность, в мире