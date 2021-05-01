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Киргизия эвакуировала более 27 тысяч жителей из зоны конфликта на границе
Киргизия эвакуировала более 27 тысяч жителей из зоны конфликта на границе
Более 27 тысяч граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта на границе с Таджикистаном, сообщила в субботу на пресс-конференции замминистра здравоохранения... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T11:15
2021-05-01T11:27
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
безопасность
в мире
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БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. Более 27 тысяч граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта на границе с Таджикистаном, сообщила в субботу на пресс-конференции замминистра здравоохранения республики Элиза Солтонбекова."В Баткенской области эвакуированы 27 358 человек", - заявила она.По словам замминистра, с ними работают психологи. Также им бесплатно оказывается вся необходимая медицинская помощьКонфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, безопасность, в мире

Киргизия эвакуировала более 27 тысяч жителей из зоны конфликта на границе

11:15 01.05.2021 (обновлено: 11:27 01.05.2021)
 
© Sputnik / Эламан Карымшаков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие и сотрудники полиции Киргизии в районе села Кок-Таш
Военнослужащие и сотрудники полиции Киргизии в районе села Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© Sputnik / Эламан Карымшаков
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БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. Более 27 тысяч граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта на границе с Таджикистаном, сообщила в субботу на пресс-конференции замминистра здравоохранения республики Элиза Солтонбекова.
Баткенской области эвакуированы 27 358 человек", - заявила она.
По словам замминистра, с ними работают психологи. Также им бесплатно оказывается вся необходимая медицинская помощь
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
Кыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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