https://ria.ru/20210501/konflikt-1730816350.html

Киргизия эвакуировала более 27 тысяч жителей из зоны конфликта на границе

Киргизия эвакуировала более 27 тысяч жителей из зоны конфликта на границе

Более 27 тысяч граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта на границе с Таджикистаном, сообщила в субботу на пресс-конференции замминистра здравоохранения... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T11:15

2021-05-01T11:15

2021-05-01T11:27

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

киргизия

безопасность

в мире

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БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. Более 27 тысяч граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта на границе с Таджикистаном, сообщила в субботу на пресс-конференции замминистра здравоохранения республики Элиза Солтонбекова."В Баткенской области эвакуированы 27 358 человек", - заявила она.По словам замминистра, с ними работают психологи. Также им бесплатно оказывается вся необходимая медицинская помощьКонфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.

https://ria.ru/20210430/konflikt-1730602589.html

таджикистан

киргизия

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, безопасность, в мире