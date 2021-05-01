https://ria.ru/20210501/kirgiziya-1730816605.html

Жапаров навестил пострадавших в конфликте с Таджикистаном

Жапаров навестил пострадавших в конфликте с Таджикистаном

Президент Киргизии Садыр Жапаров навестил пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T11:18

2021-05-01T11:18

2021-05-01T11:18

ситуация на границе киргизии и таджикистана

садыр жапаров

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БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров навестил пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.По его словам, главу государства информировали о состоянии здоровья пострадавших. Жапаров побеседовал с ранеными, справился об их самочувствии, пожелал скорейшего выздоровления и восстановления сил. Президент подчеркнул, что им будет оказана соответствующая помощь со стороны государства."Глава государства отметил необходимость обеспечения всех пострадавших достаточным количеством лекарств и надлежащим медицинским уходом. Также он подчеркнул важность продолжения оказания им морально-психологической поддержки", - подчеркнули в аппарате президента.В больницы Бишкека военными самолетами были доставлены 46 пострадавших из Баткенской области.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.

https://ria.ru/20210501/konflikt-1730816350.html

https://ria.ru/20210501/tekhnika-1730805748.html

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, садыр жапаров, бишкек, таджикистан, киргизия, в мире