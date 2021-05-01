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Жапаров навестил пострадавших в конфликте с Таджикистаном
Жапаров навестил пострадавших в конфликте с Таджикистаном
Президент Киргизии Садыр Жапаров навестил пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T11:18
2021-05-01T11:18
ситуация на границе киргизии и таджикистана
садыр жапаров
бишкек
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров навестил пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.По его словам, главу государства информировали о состоянии здоровья пострадавших. Жапаров побеседовал с ранеными, справился об их самочувствии, пожелал скорейшего выздоровления и восстановления сил. Президент подчеркнул, что им будет оказана соответствующая помощь со стороны государства."Глава государства отметил необходимость обеспечения всех пострадавших достаточным количеством лекарств и надлежащим медицинским уходом. Также он подчеркнул важность продолжения оказания им морально-психологической поддержки", - подчеркнули в аппарате президента.В больницы Бишкека военными самолетами были доставлены 46 пострадавших из Баткенской области.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, садыр жапаров, бишкек, таджикистан, киргизия, в мире

Жапаров навестил пострадавших в конфликте с Таджикистаном

11:18 01.05.2021
 
© Фото : пресс-служба полпредства правительства в Баткенской областиКыргызские военнослужащие в приграничном селе Ког-Таш в Баткенской области
Кыргызские военнослужащие в приграничном селе Ког-Таш в Баткенской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© Фото : пресс-служба полпредства правительства в Баткенской области
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БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров навестил пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 1 мая, навестил раненых и пострадавших в ходе последних событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области, которые проходят лечение в Бишкекском научном центре травматологии и ортопедии (БНИЦТО)", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, главу государства информировали о состоянии здоровья пострадавших. Жапаров побеседовал с ранеными, справился об их самочувствии, пожелал скорейшего выздоровления и восстановления сил. Президент подчеркнул, что им будет оказана соответствующая помощь со стороны государства.
"Глава государства отметил необходимость обеспечения всех пострадавших достаточным количеством лекарств и надлежащим медицинским уходом. Также он подчеркнул важность продолжения оказания им морально-психологической поддержки", - подчеркнули в аппарате президента.
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Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
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Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаСадыр ЖапаровБишкекТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
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