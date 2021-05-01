https://ria.ru/20210501/kirgiziya-1730811070.html

Таджикские военные открыли огонь по жилым домам, заявили в Киргизии

Таджикские военные открыли огонь по жилым домам, заявили в Киргизии

Пограничная служба Киргизии заявила, что таджикские военные открыли огонь по жилым домам в киргизском селе Арка. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T10:12

2021-05-01T10:12

2021-05-01T10:50

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

киргизия

безопасность

в мире

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БИШКЕК, 1 мая — РИА Новости. Пограничная служба Киргизии заявила, что таджикские военные открыли огонь по жилым домам в киргизском селе Арка.По его словам, обстановка на границе с Таджикистаном напряженная. Пограничные подразделения Киргизии заняли оборонительные позиции.Комментарием со стороны Таджикистана по этому поводу РИА Новости пока не располагает.Ранее киргизская погранслужба заявила, что Таджикистан стягивает к границе военную технику. В Душанбе это утверждение опровергли, отменив, что всю технику отвели накануне.Конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана разгорелся 29 апреля и перерос в вооруженное противостояние пограничников. Столкновения длились более шести часов, с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали.Вечером того же дня Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня и отводе сил, но на следующий день перестрелки возобновились, а вечером сообщалось, что на этот раз стороны достигли окончательного перемирия.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, безопасность, в мире