https://ria.ru/20210501/kirgiziya-1730811070.html
Таджикские военные открыли огонь по жилым домам, заявили в Киргизии
Таджикские военные открыли огонь по жилым домам, заявили в Киргизии
Пограничная служба Киргизии заявила, что таджикские военные открыли огонь по жилым домам в киргизском селе Арка. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T10:12
2021-05-01T10:12
2021-05-01T10:50
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730708076_130:0:1000:489_1920x0_80_0_0_906640da4218527ca2afbe490068abad.jpg
БИШКЕК, 1 мая — РИА Новости. Пограничная служба Киргизии заявила, что таджикские военные открыли огонь по жилым домам в киргизском селе Арка.По его словам, обстановка на границе с Таджикистаном напряженная. Пограничные подразделения Киргизии заняли оборонительные позиции.Комментарием со стороны Таджикистана по этому поводу РИА Новости пока не располагает.Ранее киргизская погранслужба заявила, что Таджикистан стягивает к границе военную технику. В Душанбе это утверждение опровергли, отменив, что всю технику отвели накануне.Конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана разгорелся 29 апреля и перерос в вооруженное противостояние пограничников. Столкновения длились более шести часов, с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали.Вечером того же дня Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня и отводе сил, но на следующий день перестрелки возобновились, а вечером сообщалось, что на этот раз стороны достигли окончательного перемирия.
https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html
таджикистан
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730708076_226:0:947:541_1920x0_80_0_0_4f96b823587292c71b979b1003e61f06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, безопасность, в мире
БИШКЕК, 1 мая — РИА Новости. Пограничная служба Киргизии заявила, что таджикские военные открыли огонь по жилым домам в киргизском селе Арка.
"Жители села были ранее эвакуированы", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.
По его словам, обстановка на границе с Таджикистаном напряженная. Пограничные подразделения Киргизии заняли оборонительные позиции.
Комментарием со стороны Таджикистана
по этому поводу РИА Новости пока не располагает.
Ранее киргизская погранслужба заявила, что Таджикистан стягивает к границе военную технику. В Душанбе это утверждение опровергли, отменив, что всю технику отвели накануне.
Конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана разгорелся 29 апреля и перерос в вооруженное противостояние пограничников. Столкновения длились более шести часов, с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали.
Вечером того же дня Бишкек
и Душанбе договорились о прекращении огня и отводе сил, но на следующий день перестрелки возобновились, а вечером сообщалось, что на этот раз стороны достигли окончательного перемирия.