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В храме Христа Спасителя начался пасхальный крестный ход
В храме Христа Спасителя начался пасхальный крестный ход
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход во время пасхального богослужения в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T23:57
2021-05-01T23:57
2021-05-01T23:57
религия и мировоззрение
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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москва
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход во время пасхального богослужения в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве.После крестного хода патриарх совершит пасхальную заутреню и божественную литургию.В Русской православной церкви 2 мая встречают Воскресение Христово. События Воскресения описываются так: последовательницы Иисуса Христа пришли к его могиле, чтобы помазать тело ритуальным маслом. Ангел, спустившийся с неба, отверз камень, закрывавший гробницу, и возвестил о воскресении Спасителя. А позже он сам являлся людям.Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отметил в проповеди в субботу патриарх Кирилл, тем самым Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу".Крестный ход вокруг храма начинается около полуночи. Когда люди выходят из храма, двери закрываются. Обойдя храм или территорию вокруг него, крестный ход возвращается к закрытым дверям. Заканчивается колокольный звон и возникает минута тишины. После этого священник начинает пасхальную заутреню возгласом "Слава Святей, Единосущной и Животворящей, и Нераздельней Троице!" Тут же первый раз возглашается "Христос воскресе!" - двери открываются, и крестный ход входит в храм.Как отметил в разговоре с РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа ритуальным маслом "зело за утро", то есть сильно рано в первый день после субботы – дня покоя у иудеев."Так и мы подходим к закрытым дверям храма, как жены мироносицы подходили к закрытому гробу Христа. Гробница его была завалена большим камнем. Но ангел, как гласит Евангелие, отвалил камень от гробницы – так же открываются двери храма и начинается торжественная служба. Мы не знаем точно мгновения, когда воскрес Иисус Христос, и поэтому начинаем отмечать Воскресение в первые мгновения после полуночи", - объясняет Первозванский.После крестного хода совершается короткое богослужение - пасхальная заутреня, на которой постоянно совершается каждение и возгласы "Христос воскресе!" - и ответ всего народа "Воистину воскресе!" По окончании заутрени духовенство переодевается в красное облачение и совершает божественную литургию. Однако сама Пасха на этом не заканчивается – это же богослужение повторяется в течение недели после дня Воскресения Христова. Сам же праздник отмечают в церкви в течение 40 дней.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, москва, общество
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход во время пасхального богослужения в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве
.
После крестного хода патриарх совершит пасхальную заутреню и божественную литургию.
В Русской православной церкви
2 мая встречают Воскресение Христово. События Воскресения описываются так: последовательницы Иисуса Христа пришли к его могиле, чтобы помазать тело ритуальным маслом. Ангел, спустившийся с неба, отверз камень, закрывавший гробницу, и возвестил о воскресении Спасителя. А позже он сам являлся людям.
Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отметил в проповеди в субботу патриарх Кирилл, тем самым Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу".
"Потому что, вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом. Но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни", - сказал предстоятель Русской церкви.
Крестный ход вокруг храма начинается около полуночи. Когда люди выходят из храма, двери закрываются. Обойдя храм или территорию вокруг него, крестный ход возвращается к закрытым дверям. Заканчивается колокольный звон и возникает минута тишины. После этого священник начинает пасхальную заутреню возгласом "Слава Святей, Единосущной и Животворящей, и Нераздельней Троице!" Тут же первый раз возглашается "Христос воскресе!" - двери открываются, и крестный ход входит в храм.
Как отметил в разговоре с РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа ритуальным маслом "зело за утро", то есть сильно рано в первый день после субботы – дня покоя у иудеев.
"Так и мы подходим к закрытым дверям храма, как жены мироносицы подходили к закрытому гробу Христа. Гробница его была завалена большим камнем. Но ангел, как гласит Евангелие, отвалил камень от гробницы – так же открываются двери храма и начинается торжественная служба. Мы не знаем точно мгновения, когда воскрес Иисус Христос, и поэтому начинаем отмечать Воскресение в первые мгновения после полуночи", - объясняет Первозванский.
После крестного хода совершается короткое богослужение - пасхальная заутреня, на которой постоянно совершается каждение и возгласы "Христос воскресе!" - и ответ всего народа "Воистину воскресе!" По окончании заутрени духовенство переодевается в красное облачение и совершает божественную литургию. Однако сама Пасха на этом не заканчивается – это же богослужение повторяется в течение недели после дня Воскресения Христова. Сам же праздник отмечают в церкви в течение 40 дней.