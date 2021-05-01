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На акции в Хельсинки задержали 60 человек
На акции в Хельсинки задержали 60 человек
В ходе прошедшей в финской столице акции против COVID-ограничений задержаны 60 человек, сообщает полиция города. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T18:55
2021-05-01T18:55
коронавирус covid-19
финляндия
хельсинки
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 мая - РИА Новости. В ходе прошедшей в финской столице акции против COVID-ограничений задержаны 60 человек, сообщает полиция города.Ранее силы правопорядка сообщали, что около 300 человек приняли участие в акции против коронавирусных ограничений в столице Финляндии.Мероприятие было продолжением предыдущих демонстраций в марте и апреле.Органы правопорядка отмечают, что в остальном Первомай в Хельсинки прошел спокойно.В Финляндии в настоящее время действуют ограничения, запрещающие собираться группами более шести человек, из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
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коронавирус covid-19, финляндия, хельсинки, в мире

На акции в Хельсинки задержали 60 человек

18:55 01.05.2021
 
© РИА НовостиПротест из-за COVID-ограничений в Хельсинки, Финляндия. Кадр видео
Протест из-за COVID-ограничений в Хельсинки, Финляндия. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 1 мая - РИА Новости. В ходе прошедшей в финской столице акции против COVID-ограничений задержаны 60 человек, сообщает полиция города.
Ранее силы правопорядка сообщали, что около 300 человек приняли участие в акции против коронавирусных ограничений в столице Финляндии.
Мероприятие было продолжением предыдущих демонстраций в марте и апреле.

"Полиция арестовала 60 человек, протестующих против коронавирусных ограничений. Один человек подозревается в грубом сопротивлении полиции. Другие задержанные будут оштрафованы за сопротивление полиции", - говорит комиссар полиции Хельсинки Ярмо Хейнонен, цитата приводится в сообщении.

Органы правопорядка отмечают, что в остальном Первомай в Хельсинки прошел спокойно.
В Финляндии в настоящее время действуют ограничения, запрещающие собираться группами более шести человек, из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
 
Коронавирус COVID-19ФинляндияХельсинкиВ мире
 
 
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