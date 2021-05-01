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Камала Харрис возглавит Национальный космический совет
Камала Харрис возглавит Национальный космический совет
Вице-президент США Камала Харрис возглавит Национальный космический совет страны, говорится в ее заявлении в Twitter. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T23:06
2021-05-01T23:06
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наса
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис возглавит Национальный космический совет страны, говорится в ее заявлении в Twitter."Для меня большая честь руководить нашим Национальным космическим советом", - сообщила она.Новый глава космического агентства НАСА Билл Нельсон приветствовал назначение Харрис.По его словам, "Харрис будет координировать усилия нашей страны, чтобы США продолжали лидировать в космосе".Администрация бывшего президента США Дональда Трампа возобновила работу Национального космического совета, который возглавил занимавший ранее должность вице-президента Майк Пенс. В совет входят ключевые лица администрации, которые собираются на регулярной основе.
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билл нельсон, камала харрис, наса, сша, в мире

Камала Харрис возглавит Национальный космический совет

23:06 01.05.2021
 
© AP Photo / Susan WalshКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис возглавит Национальный космический совет страны, говорится в ее заявлении в Twitter.
"Для меня большая честь руководить нашим Национальным космическим советом", - сообщила она.
Новый глава космического агентства НАСА Билл Нельсон приветствовал назначение Харрис.

"Вице-президент - идеальный человек для руководства космической политикой федерального правительства, которая становится все более сложной, так как в космосе присутствуют многие страны", - отметил Нельсон в официальном заявлении.

По его словам, "Харрис будет координировать усилия нашей страны, чтобы США продолжали лидировать в космосе".
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Администрация бывшего президента США Дональда Трампа возобновила работу Национального космического совета, который возглавил занимавший ранее должность вице-президента Майк Пенс. В совет входят ключевые лица администрации, которые собираются на регулярной основе.
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