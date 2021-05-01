https://ria.ru/20210501/izmeneniya-1730310907.html

Пенсии, налоги, штрафы, автомобиль: что изменится с 1 мая

Пенсии, налоги, штрафы, автомобиль: что изменится с 1 мая

Впереди не только длинные праздники, но и различные нововведения. Автовладельцы теперь смогут продать машину через "Госуслуги", налоговый вычет оформят... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T08:00

2021-05-01T08:00

2021-05-01T08:05

пцр

налоговый вычет

заморозка цен

налоги

осаго

пенсии

сахар

госуслуги

дети

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Впереди не только длинные праздники, но и различные нововведения. Автовладельцы теперь смогут продать машину через "Госуслуги", налоговый вычет оформят автоматически, обязательную удаленку для тех, кто старше 65 лет, отменят, как и отсрочку по долгам. Возвращающимся из-за границы придется пройти два ПЦР-теста. Об этих и других изменениях, а также новых правилах — в материале РИА Новости.Пенсии и доплатыТе, кто завершил трудовую деятельность в январе, в мае получат первую пенсию с учетом индексации. Таков порядок — на четвертый месяц. В этот платеж включат прибавку за весь предыдущий период.Россиянам старше 80 увеличат фиксированную часть пенсии. Соответственно, вырастет и общая сумма. Майская прибавка — 6044 рубля.Также увеличат оплату труда летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности. Размер зависит от взносов по дополнительным тарифам, пеней и штрафов, поступивших в бюджет Пенсионного фонда в предыдущем квартале от организаций, использующих труд летчиков и шахтеров.Доплаты устанавливают в индивидуальном порядке с учетом среднемесячного заработка и продолжительности специального стажа. Примут во внимание и средние показатели по стране. Право на льготы получат также те, кто уже не работает.Ветеранам Великой Отечественной к 9 Мая переведут по десять тысяч рублей. Как сообщили в Пенсионном фонде, это коснется примерно 33,2 тысячи человек, принимавших непосредственное участие в войне и проживающих в России и республиках Прибалтики.Автомобили, вычет, долгиС 1 мая изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом. Теперь продать или приобрести подержанный транспорт можно онлайн через сайт "Госуслуги". Разрешили подписывать документы удаленно. Договор заверят электронной подписью владельца автомобиля, а информация в ГИБДД поступит автоматически. Но это только для физических лиц. В течение десяти дней после сделки покупателю все же придется лично посетить МФЦ или ГИБДД, чтобы выдали новое свидетельство о регистрации и внесли запись в бумажный ПТС.С 21 мая можно оформить вычет из НДФЛ (налога на доходы физических лиц) по расходам на покупку жилья, земли и индивидуальным инвестиционным счетам автоматически. Налоговая декларация (3-НДФЛ) и другие документы не потребуются. Достаточно заполнить заявление в личном кабинете на сайте ФНС. При этом срок камеральной проверки сократится с трех месяцев до одного, а возврата средств на банковские реквизиты налогоплательщика — с месяца до 15 дней.Малый бизнес имел право на отсрочку в 12 месяцев, если долги до 1 августа прошлого года не превышали 15 миллионов рублей.Удаленка, больничные и ПЦРС 1 мая работа в удаленном режиме для людей старше 65 лет не обязательная, а рекомендованная. Решать будут работодатели, исходя из эпидемиологической обстановки.Кроме того, правительство отменяет временные правила оформления больничных сотрудникам старше 65 лет, введенные с 6 апреля 2020-го.Работодателей тогда обязали отправить пожилых сотрудников на удаленку, а если это невозможно — отстранить от работы и передать в ФСС сведения для назначения пособий по нетрудоспособности. Больничные выдавали до даты отмены самоизоляции с кодом 03 "карантин". С 1 мая этого не будет.Цены на сахарТридцать первого мая истекает срок соглашений о сдерживании цен на сахар, заключенных в декабре Минпромторгом, Минсельхозом, производителями и торговыми сетями. Сахар не может стоить дороже 36 рублей в опте и 46 рублей в рознице.Как сообщал Росстат, в прошлом году сахар подорожал на 64,54 процента. Причина — падение производства более чем на 20 процентов (до 5,8 миллиона тонн) из-за сокращения площадей под свеклой и неблагоприятных погодных условий. В 2021-м, по прогнозу Минсельхоза, ситуация нормализуется.В конце апреля Владимир Путин заявил об отказе от директивной установки цен на продукты. Президент подчеркнул, что задача правительства — создать рыночные условия для долгосрочной стабилизации экономики. Штраф за высадку детейС 1 мая вводится штраф за высадку детей младше 16 лет из общественного транспорта — от пяти до 30 тысяч рублей. Закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых, вступил в силу 7 марта. Однако штрафа за его неисполнение не предусмотрели. В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта. Если ребенок едет вместе со взрослым и тот откажется оплатить проезд, оба должны выйти на ближайшей остановке.

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https://ria.ru/20210316/osago-1601400656.html

https://ria.ru/20210420/koronavirus-1729158525.html

https://ria.ru/20210406/sakhar-1604347020.html

https://ria.ru/20210420/shtraf-1729105239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пцр, налоговый вычет, заморозка цен, налоги, осаго, пенсии, сахар, госуслуги, дети, экономика