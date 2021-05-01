https://ria.ru/20210501/izmeneniya-1730310907.html
Пенсии, налоги, штрафы, автомобиль: что изменится с 1 мая
Пенсии, налоги, штрафы, автомобиль: что изменится с 1 мая
Впереди не только длинные праздники, но и различные нововведения. Автовладельцы теперь смогут продать машину через "Госуслуги", налоговый вычет оформят... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T08:00
2021-05-01T08:00
2021-05-01T08:05
пцр
налоговый вычет
заморозка цен
налоги
осаго
пенсии
сахар
госуслуги
дети
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Впереди не только длинные праздники, но и различные нововведения. Автовладельцы теперь смогут продать машину через "Госуслуги", налоговый вычет оформят автоматически, обязательную удаленку для тех, кто старше 65 лет, отменят, как и отсрочку по долгам. Возвращающимся из-за границы придется пройти два ПЦР-теста. Об этих и других изменениях, а также новых правилах — в материале РИА Новости.Пенсии и доплатыТе, кто завершил трудовую деятельность в январе, в мае получат первую пенсию с учетом индексации. Таков порядок — на четвертый месяц. В этот платеж включат прибавку за весь предыдущий период.Россиянам старше 80 увеличат фиксированную часть пенсии. Соответственно, вырастет и общая сумма. Майская прибавка — 6044 рубля.Также увеличат оплату труда летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности. Размер зависит от взносов по дополнительным тарифам, пеней и штрафов, поступивших в бюджет Пенсионного фонда в предыдущем квартале от организаций, использующих труд летчиков и шахтеров.Доплаты устанавливают в индивидуальном порядке с учетом среднемесячного заработка и продолжительности специального стажа. Примут во внимание и средние показатели по стране. Право на льготы получат также те, кто уже не работает.Ветеранам Великой Отечественной к 9 Мая переведут по десять тысяч рублей. Как сообщили в Пенсионном фонде, это коснется примерно 33,2 тысячи человек, принимавших непосредственное участие в войне и проживающих в России и республиках Прибалтики.Автомобили, вычет, долгиС 1 мая изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом. Теперь продать или приобрести подержанный транспорт можно онлайн через сайт "Госуслуги". Разрешили подписывать документы удаленно. Договор заверят электронной подписью владельца автомобиля, а информация в ГИБДД поступит автоматически. Но это только для физических лиц. В течение десяти дней после сделки покупателю все же придется лично посетить МФЦ или ГИБДД, чтобы выдали новое свидетельство о регистрации и внесли запись в бумажный ПТС.С 21 мая можно оформить вычет из НДФЛ (налога на доходы физических лиц) по расходам на покупку жилья, земли и индивидуальным инвестиционным счетам автоматически. Налоговая декларация (3-НДФЛ) и другие документы не потребуются. Достаточно заполнить заявление в личном кабинете на сайте ФНС. При этом срок камеральной проверки сократится с трех месяцев до одного, а возврата средств на банковские реквизиты налогоплательщика — с месяца до 15 дней.Малый бизнес имел право на отсрочку в 12 месяцев, если долги до 1 августа прошлого года не превышали 15 миллионов рублей.Удаленка, больничные и ПЦРС 1 мая работа в удаленном режиме для людей старше 65 лет не обязательная, а рекомендованная. Решать будут работодатели, исходя из эпидемиологической обстановки.Кроме того, правительство отменяет временные правила оформления больничных сотрудникам старше 65 лет, введенные с 6 апреля 2020-го.Работодателей тогда обязали отправить пожилых сотрудников на удаленку, а если это невозможно — отстранить от работы и передать в ФСС сведения для назначения пособий по нетрудоспособности. Больничные выдавали до даты отмены самоизоляции с кодом 03 "карантин". С 1 мая этого не будет.Цены на сахарТридцать первого мая истекает срок соглашений о сдерживании цен на сахар, заключенных в декабре Минпромторгом, Минсельхозом, производителями и торговыми сетями. Сахар не может стоить дороже 36 рублей в опте и 46 рублей в рознице.Как сообщал Росстат, в прошлом году сахар подорожал на 64,54 процента. Причина — падение производства более чем на 20 процентов (до 5,8 миллиона тонн) из-за сокращения площадей под свеклой и неблагоприятных погодных условий. В 2021-м, по прогнозу Минсельхоза, ситуация нормализуется.В конце апреля Владимир Путин заявил об отказе от директивной установки цен на продукты. Президент подчеркнул, что задача правительства — создать рыночные условия для долгосрочной стабилизации экономики. Штраф за высадку детейС 1 мая вводится штраф за высадку детей младше 16 лет из общественного транспорта — от пяти до 30 тысяч рублей. Закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых, вступил в силу 7 марта. Однако штрафа за его неисполнение не предусмотрели. В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта. Если ребенок едет вместе со взрослым и тот откажется оплатить проезд, оба должны выйти на ближайшей остановке.
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пцр, налоговый вычет, заморозка цен, налоги, осаго, пенсии, сахар, госуслуги, дети, экономика
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Впереди не только длинные праздники, но и различные нововведения. Автовладельцы теперь смогут продать машину через "Госуслуги", налоговый вычет оформят автоматически, обязательную удаленку для тех, кто старше 65 лет, отменят, как и отсрочку по долгам. Возвращающимся из-за границы придется пройти два ПЦР-теста. Об этих и других изменениях, а также новых правилах — в материале РИА Новости.
Пенсии и доплаты
Те, кто завершил трудовую деятельность в январе, в мае получат первую пенсию с учетом индексации. Таков порядок — на четвертый месяц. В этот платеж включат прибавку за весь предыдущий период.
Россиянам старше 80 увеличат фиксированную часть пенсии. Соответственно, вырастет и общая сумма. Майская прибавка — 6044 рубля.
Пенсионеры, в чьих семьях есть иждивенцы, станут получать больше. Насколько — зависит от числа нетрудоспособных членов семьи. Например, за одного прибавка — 2014 рублей, за двоих — 4029.
Также увеличат оплату труда летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности.
Размер зависит от взносов по дополнительным тарифам, пеней и штрафов, поступивших в бюджет Пенсионного фонда в предыдущем квартале от организаций, использующих труд летчиков и шахтеров.
Доплаты устанавливают в индивидуальном порядке с учетом среднемесячного заработка и продолжительности специального стажа. Примут во внимание и средние показатели по стране. Право на льготы получат также те, кто уже не работает.
Ветеранам Великой Отечественной к 9 Мая переведут по десять тысяч рублей. Как сообщили в Пенсионном фонде, это коснется примерно 33,2 тысячи человек, принимавших непосредственное участие в войне и проживающих в России и республиках Прибалтики.
Автомобили, вычет, долги
С 1 мая изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом. Теперь продать или приобрести подержанный транспорт можно онлайн через сайт "Госуслуги". Разрешили подписывать документы удаленно. Договор заверят электронной подписью владельца автомобиля, а информация в ГИБДД поступит автоматически. Но это только для физических лиц.
Чтобы совершить сделку, продавцу нужно загрузить на сайт пакет документов: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (при его наличии), подать заявление на портале госуслуг. И определиться, оставлять ли себе госномер.
В течение десяти дней после сделки покупателю все же придется лично посетить МФЦ или ГИБДД, чтобы выдали новое свидетельство о регистрации и внесли запись в бумажный ПТС.
С 21 мая можно оформить вычет из НДФЛ (налога на доходы физических лиц) по расходам на покупку жилья, земли и индивидуальным инвестиционным счетам автоматически. Налоговая декларация (3-НДФЛ) и другие документы не потребуются. Достаточно заполнить заявление в личном кабинете на сайте ФНС. При этом срок камеральной проверки сократится с трех месяцев до одного, а возврата средств на банковские реквизиты налогоплательщика — с месяца до 15 дней.
Для бизнеса и пенсионеров с 1 мая заканчивается мораторий по взысканию долгов. Отсрочку на 24 месяца предоставляли пенсионерам, если долги по кредитным договорам не превышали миллиона рублей. Их разрешили погасить до 1 июля 2022 года.
Малый бизнес имел право на отсрочку в 12 месяцев, если долги до 1 августа прошлого года не превышали 15 миллионов рублей.
Удаленка, больничные и ПЦР
С 1 мая работа в удаленном режиме для людей старше 65 лет не обязательная, а рекомендованная. Решать будут работодатели, исходя из эпидемиологической обстановки.
Кроме того, правительство отменяет временные правила оформления больничных сотрудникам старше 65 лет, введенные с 6 апреля 2020-го.
Работодателей тогда обязали отправить пожилых сотрудников на удаленку, а если это невозможно — отстранить от работы и передать в ФСС сведения для назначения пособий по нетрудоспособности. Больничные выдавали до даты отмены самоизоляции с кодом 03 "карантин". С 1 мая этого не будет.
Россияне, вернувшиеся из-за рубежа после 1 мая, должны сдать не один, а два ПЦР-теста в течение пяти дней с интервалом не менее суток. Результаты необходимо загрузить на сайт госуслуг. Ранее двойной ПЦР требовали лишь от тех, кто возвращался из Турции и Танзании.
Цены на сахар
Тридцать первого мая истекает срок соглашений о сдерживании цен на сахар, заключенных в декабре Минпромторгом, Минсельхозом, производителями и торговыми сетями. Сахар не может стоить дороже 36 рублей в опте и 46 рублей в рознице.
Как сообщал Росстат, в прошлом году сахар подорожал на 64,54 процента. Причина — падение производства более чем на 20 процентов (до 5,8 миллиона тонн) из-за сокращения площадей под свеклой и неблагоприятных погодных условий. В 2021-м, по прогнозу Минсельхоза, ситуация нормализуется.
В конце апреля Владимир Путин заявил об отказе от директивной установки цен на продукты. Президент подчеркнул, что задача правительства — создать рыночные условия для долгосрочной стабилизации экономики.
Штраф за высадку детей
С 1 мая вводится штраф за высадку детей младше 16 лет из общественного транспорта — от пяти до 30 тысяч рублей.
Закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых, вступил в силу 7 марта. Однако штрафа за его неисполнение не предусмотрели.
В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта.
"Мы считаем, что существенное административное наказание за высадку ребенка позволит предотвратить возможные трагические последствия таких действий. Ведь оставшийся один, иногда и просто в чистом поле, ребенок — а такие случаи были — может заболеть или погибнуть", — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Если ребенок едет вместе со взрослым и тот откажется оплатить проезд, оба должны выйти на ближайшей остановке.