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Иран сообщил о смягчении санкций из-за ядерной программы

Иран сообщил о смягчении санкций из-за ядерной программы

Стороны переговоров по ядерной сделке в Вене договорились исключить множество имен и организаций из списков санкций в отношении Ирана, но исключены не все,... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T19:03

2021-05-01T19:03

2021-05-01T19:20

аббас аракчи

мид ирана

вена

в мире

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

иран

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Стороны переговоров по ядерной сделке в Вене договорились исключить множество имен и организаций из списков санкций в отношении Ирана, но исключены не все, дискуссии по этому вопросу все еще продолжаются, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи."Произошло соглашение об исключении имен многих людей, физических лиц и организаций из санкционных списков, но есть и другие, которые все еще по различным причинам находятся в этих списках. Наши переговоры по этой части работы все еще продолжаются", - сказал Аракчи в интервью, которое он разместил в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html

вена

иран

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аббас аракчи, мид ирана, вена, в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран