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Иран сообщил о смягчении санкций из-за ядерной программы
Иран сообщил о смягчении санкций из-за ядерной программы
Стороны переговоров по ядерной сделке в Вене договорились исключить множество имен и организаций из списков санкций в отношении Ирана, но исключены не все,... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T19:03
2021-05-01T19:20
аббас аракчи
мид ирана
вена
в мире
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Стороны переговоров по ядерной сделке в Вене договорились исключить множество имен и организаций из списков санкций в отношении Ирана, но исключены не все, дискуссии по этому вопросу все еще продолжаются, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи."Произошло соглашение об исключении имен многих людей, физических лиц и организаций из санкционных списков, но есть и другие, которые все еще по различным причинам находятся в этих списках. Наши переговоры по этой части работы все еще продолжаются", - сказал Аракчи в интервью, которое он разместил в своем Telegram-канале.
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аббас аракчи, мид ирана, вена, в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран

Иран сообщил о смягчении санкций из-за ядерной программы

19:03 01.05.2021 (обновлено: 19:20 01.05.2021)
 
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Стороны переговоров по ядерной сделке в Вене договорились исключить множество имен и организаций из списков санкций в отношении Ирана, но исключены не все, дискуссии по этому вопросу все еще продолжаются, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Произошло соглашение об исключении имен многих людей, физических лиц и организаций из санкционных списков, но есть и другие, которые все еще по различным причинам находятся в этих списках. Наши переговоры по этой части работы все еще продолжаются", - сказал Аракчи в интервью, которое он разместил в своем Telegram-канале.
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Аббас АракчиМИД ИранаВенаВ миреСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Иран
 
 
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