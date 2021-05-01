https://ria.ru/20210501/insult-1730874557.html

Врач назвал продукты, способные вызывать инсульт

Врач назвал продукты, способные вызывать инсульт

Злоупотребление красным мясом, сыром и яйцами может привести к инсульту и тромбозам у людей старше 45 лет, рассказал врач клинической лабораторной диагностики... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T23:18

2021-05-01T23:18

2021-05-01T23:43

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150771/72/1507717273_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_5be899545d088aac957f269e7faa68b4.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Злоупотребление красным мясом, сыром и яйцами может привести к инсульту и тромбозам у людей старше 45 лет, рассказал врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев в эфире радиостанции "Говорит Москва".Так, медик призвал не есть красное мясо чаще чем дважды в неделю, порция не должна превышать 150 грамм.По его словам, некоторые бактерии умеют делать из вышеперечисленных продуктов очень токсичное соединение."Оно называется триметиламин. Наша печень пытается от него избавиться, окисляет его, соединение называется ТМАО. Оно напрямую повреждает эндотелий", — объяснил медик. Карасев отметил, что повреждения эндотелия вместе с колебаниями глюкозы приводят к образованию атеросклеротической бляшки. Вокруг шероховатой атеросклеротической бляшки начинается турбулентное движение крови, что и является источником тромбоза, а впоследствии инсульта и инфаркта.

https://ria.ru/20210416/insult-1728623680.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество