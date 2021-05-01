https://ria.ru/20210501/indiya-1730846586.html

В Индии продлили карантин

В Индии продлили карантин

Власти индийской столицы из-за роста случаев коронавируса второй раз продлили действующий в Дели карантин еще на одну неделю, сообщил главный министр Дели... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T16:22

2021-05-01T16:22

2021-05-01T16:22

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

дели

индия

в мире

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ХАЙДАРАБАД (Индия), 1 мая - РИА Новости. Власти индийской столицы из-за роста случаев коронавируса второй раз продлили действующий в Дели карантин еще на одну неделю, сообщил главный министр Дели Арвинд Кеджривал.Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 3,2 миллионов человек. Дели является одним из наиболее пострадавших от коронавируса районов страны – за минувшие сутки тут выявлено более 27 тысяч новых пациентов с коронавирусом.Власти Дели ввели карантин в городе 19 апреля. На время его действия власти распорядились перевести на домашнюю работу все частные офисы, закрыть рестораны, непродовольственные магазины и торговые центры. Также запрещены проведение массовых собраний и мероприятий, ограничено число пассажиров в общественном транспорте и сокращено число гостей на свадьбах и похоронах. Все эти меры применяются параллельно с ночным комендантским часом, действующим в столице Индии с 22:00 до 05:00.Работу в Дели разрешено продолжить органам власти, больницам, полицейским и пожарным участкам, магазинам продуктов, банкам и организациям, поставляющим воду, электричество и интернет.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,7 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,3 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 208 тысяч человек.

https://ria.ru/20210501/indiya-1730843600.html

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коронавирус covid-19, дели, индия, в мире