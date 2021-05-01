https://ria.ru/20210501/ierusalim-1730830565.html
Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь, сообщает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T14:00
2021-05-01T14:00
2021-05-01T15:28
пасха
иерусалим
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ИЕРУСАЛИМ, 1 мая — РИА Новости. В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал огонь служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня. Святыню также получат представители 11 стран, приславших в Израиль самолеты, — России, Кипра, Болгарии, Белоруссии, Молдавии, Украины, Румынии, Греции, Грузии, Польши и Казахстана. Представители российского фонда Андрея Первозванного во главе с председателем его попечительского совета Владимиром Якуниным ожидают лампадку с огнем в аэропорту имени Бен-Гуриона, чтобы доставить его к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Он ежегодно загорается в кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи, и его появление, несмотря на регулярность, называют чудом.
https://ria.ru/20210501/paskha-1730804774.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал огонь служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.
2021-05-01T14:00
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Танцы на церемонии освящения Огня в Храме Гроба Господня
Обязательная часть церемонии освящения Огня в Храме Гроба Господня - пляски арабской православной молодежи, которые врываются в храм с бубнами и барабанами.
2021-05-01T14:00
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